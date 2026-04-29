SC Lüstringen setzt Personalplanung fort

Zusagen beim SCL - v.l. Betim Belli,Ezenis Sabotic, Fatih Mutlugünes, – Foto: Fupa

Der SC Lüstringen hat wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen und die Zusammenarbeit mit drei Spielern verlängert. Mit Betim Beluli, Dzenis Sabotic und Fatih Mutlugünes bleiben dem Verein drei Akteure erhalten, die jeweils auf unterschiedliche Weise zum Mannschaftsgefüge beitragen.

Besonders hervorzuheben ist die Verlängerung von Betim. Trotz zahlreicher Anfragen höherklassiger Vereine und einer deutlichen Leistungssteigerung in den vergangenen Wochen entschied sich der Spieler bewusst für einen Verbleib beim SC Lüstringen. Vereinsintern wird dies auch als Zeichen der gegenseitigen Loyalität gewertet, nachdem der Klub ihn in schwierigeren Phasen unterstützt hatte.

Auch Dzenis Sobotic wird weiterhin für den SC Lüstringen auflaufen. Der Spieler konnte sein Potenzial in bisherigen Einsätzen mehrfach andeuten, wurde jedoch wiederholt durch Verletzungen zurückgeworfen. Mit seiner Zusage erhält er nun die Möglichkeit, sich langfristig zu stabilisieren und seine sportlichen Qualitäten konstanter einzubringen.