 2026-03-13T07:45:35.464Z

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SC Lüstringen reaktiviert Pascal Lammerskitten

Erfahrener Linksfuß kehrt in den Kader des Kreisligisten zurück

von red · Heute, 11:36 Uhr · 0 Leser
– Foto: SC Lüstringen

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KL Osnabrück St. B
Lüstringen
Pascal Lammerskitten
Pascal Lammerskitten

Der SC Lüstringen aus der Kreisliga Osnabrück Staffel B kann personell erneut auf Pascal Lammerskitten zurückgreifen. Der Spieler wird reaktiviert und verstärkt ab sofort wieder das Team.

Lammerskitten war bereits in der vergangenen Saison für kurze Zeit Teil der Mannschaft und kennt das Umfeld beim SC Lüstringen daher bereits. Mit seiner Erfahrung aus einer dreistelligen Anzahl an Einsätzen im Herrenbereich bringt er zusätzliche Routine und Spielübersicht in den Kader.

Besonders mit seinem starken linken Fuß soll Lammerskitten dem Team weitere Qualität verleihen und im Spiel wichtige Impulse setzen.