SC Lüstringen ohne Chance an der Waldbühne Julian Burlitz traf doppelt für VFL Kloster Oesede

Mit einen verdienten und in der Höhe unerwartet deutlichen 5:0-Heimerfolg überholte der VFL Kloster Oesede den zuletzt aufstrebenden SC Lüstringen in der Tabelle und kletterte mit 21 Punkten aus zehn Spielen auf den vierten Tabellenplatz.

Durch einen Doppelschlag von Julian Bublitz führte der Gastgeber bereits Mitte der ersten Halbzeit mit 2:0 Toren, dass war gleichzeitig der Pausenstand. Die Gäste bäumten sich Anfang der zweiten Halbzeit auf, aber mehr als ein Alutreffer durch Süleymann Saglam gelang ihnen nicht. Der VFL Kloster Oesede stellte das stärkere Team und erspielte sich eine Vielzahl klarer Tormöglichkeiten. In der Schlußviertelstunde baute der Gastgeber durch den zehnten Saisontreffer von Moritz Koch und weiteren Toren von Leon-Harm Tiemann sowie Damian Hülsmann die Führung auf 5:0 aus. Die Höhe des Sieges geht aufgrund des überlegen geführten Spiel ins Ordnung. Julian Bublitz traf doppelt für VFL Kloster Oesede – Foto: Fupa

Die Meinung zum Spiel: "Ein komplett gebrauchter Abend für uns. Wir haben gestern zu keinem Zeitpunkt des Spiels stattgefunden,“ sagte uns Trainer Can Özalp vom SC Lüstringen.