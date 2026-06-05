SC Lüstringen holt Lotter Jugendspieler zurück auf den Platz

– Foto: SC Lüstringen

Der SC Lüstringen kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Kreisliga Osnabrück Staffel B präsentieren. Mit Londi Stublla wechselt ein Spieler an den Gretescher Weg, der zuletzt in der U19 des SV Lotte aktiv war und dort eine fundierte fußballerische Ausbildung genoss.

Der 1,92 Meter große Akteur bringt beste körperliche Voraussetzungen für den Herrenbereich mit. Allerdings musste Stublla in den vergangenen Monaten aus beruflichen Gründen eine rund einjährige Pause vom Fußball einlegen. Nun soll beim SC Lüstringen der Neustart gelingen. Nach Vereinsangaben ist die Vorfreude auf die Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb groß. Der Neuzugang sei hochmotiviert, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen und sportlich an frühere Leistungen anzuknüpfen.

Ein Vorteil für den Neustart in Lüstringen dürfte sein, dass Stublla bereits zahlreiche Spieler des aktuellen Kaders kennt. Dadurch sollte ihm die Integration in die Mannschaft erleichtert werden. Der Verein geht davon aus, dass sich der Neuzugang schnell einleben und seinen Platz innerhalb des Teams finden wird.