SC Lüstringen feiert klaren Auswärtssieg

Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem überzeugenden Auftritt hat sich SC Lüstringen drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesichert. Beim Gastspiel bei Ballsport Eversburg setzte sich die Mannschaft deutlich durch und kletterte – trotz vier noch ausstehender Nachholspiele – auf einen Nichtabstiegsplatz.

Der SC Lüstringen ließ dem Gegner von Beginn an keine Möglichkeit, ins Spiel zu finden. Bereits zur Halbzeitpause war die Partie entschieden: Durch jeweils drei Treffer von Kevin Schmitt und Betim Beluti führten die Gäste klar.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lüstringen dominant. Abdallah Abin und Ali Ahmed bauten die Führung weiter aus und erhöhten zwischenzeitlich auf 8:0. Erst in der Schlussminute gelang Giuseppe Vitale noch der Ehrentreffer für Eversburg.

SC-Trainer Can Özalp zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden: Nach zahlreichen Ausfällen und einem unregelmäßigen Spielrhythmus sei es entscheidend gewesen, „von der ersten Sekunde an präsent zu sein“. Seine Mannschaft habe früh die Kontrolle übernommen und eine geschlossene, kollektive Leistung gezeigt.

Mit dem deutlichen Erfolg verschafft sich Lüstringen im Abstiegskampf spürbar Luft und geht mit neuem Selbstvertrauen in die verbleibenden Spiele der Rückrunde.