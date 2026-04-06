SC Lahr verliert das Heimspiel gegen den SV 08 Laufenburg unerwartet

"Wie gemalt, es fühlt sich genial an, so macht Fußball natürlich Spaß", sagte Klaus Gallmann, gerade mal seit vier Tagen Trainer beim SV 08 Laufenburg, nach dem 3:1-Einstandssieg beim SC Lahr. Nur "zwei ewig lange Einheiten, weil ich alles trainieren wollte", hatte er Zeit, seine neue Elf vorzubereiten und von Dreier- auf Viererabwehrkette umzustellen. Sein Fazit: "Die Mannschaft hat in Lahr bestätigt, was ich die Woche über gesehen habe, dass eine große Qualität im Team ist." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.