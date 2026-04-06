 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

SC Lahr verliert das Heimspiel gegen den SV 08 Laufenburg unerwartet

Der SV Niederschopfheim dreht das Spiel gegen Südstern Singen und gewinnt mit 3:1

von Johannes Barthmes und Toni Nachbar (BZ) · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Der Laufenburger Sebastian Schmidt (rechts) gewinnt einen Zweikampf gegen den Lahrer Johannes Wirth.
Der Laufenburger Sebastian Schmidt (rechts) gewinnt einen Zweikampf gegen den Lahrer Johannes Wirth. – Foto: Sebastian Barthmes

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In der Fußball-Verbandsliga unterliegt der SC Lahr auf eigenem Platz überraschend dem SV 08 Laufenburg mit 1:3 (0:0). Der Vorsprung der Schröder-Elf auf Platz drei ist fast aufgebraucht.

Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
SV 08 Laufenburg
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"Wie gemalt, es fühlt sich genial an, so macht Fußball natürlich Spaß", sagte Klaus Gallmann, gerade mal seit vier Tagen Trainer beim SV 08 Laufenburg, nach dem 3:1-Einstandssieg beim SC Lahr. Nur "zwei ewig lange Einheiten, weil ich alles trainieren wollte", hatte er Zeit, seine neue Elf vorzubereiten und von Dreier- auf Viererabwehrkette umzustellen. Sein Fazit: "Die Mannschaft hat in Lahr bestätigt, was ich die Woche über gesehen habe, dass eine große Qualität im Team ist." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SC Lahr: Leptig – Gutjahr (86. Endsbiller), Zehnle, Stopp – Häußermann, Wirth, Naletilic, Lehmann (78. T. Müller) – Fries, Keita (69. Gießler), Bandle. Tore: 1:0 Keita (53.), 1:1, 1:2 Knab (67., 89.), 1:3 Gläsemann (90.+4). Schiedsrichter: Mourad (Freiburg). Zuschauer: 120.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SV Niederschopfheim
SV NiederschopfheimNiederschpf.
ESV Südstern Singen
ESV Südstern SingenESV Singen
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Kein Niederschopfheimer mag es sich ausmalen, wie prekär die Situation des Vereins im Tabellenkeller gewesen wäre, hätte man am Karsamstag das Heimspiel gegen den ESV Südstern Singen verloren. Nach dem so wichtigen Heimsieg sind die Fußballer um Trainer Jan Herdrich zwar alles andere als auf Rosen gebettet, aber die Hoffnung auf den Klassenerhalt glimmt weiter an der Alten Hohberger Landstraße, wo das SVN-Stadion inzwischen Sarima-Sportpark genannt werden möchte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SV Niederschopfheim: S. Süme – Reiß, Schaub, Wagner, Götz (90.+2. E. Möschle) – Pies (90.+2. Mayer), Giedemann (46. Weingart) – Weber (90 +1. Müller), T. Möschle, Priéto – Leidinger (87. T. Süme). Tore: 0:1 Luisoni (10.), 1:1 Leidinger (54.), 2:1 Pies (55.), 3:1 Reiß (60.). Schiedsrichter: Lipp (Freiburg). Zuschauer: 100.