SC Lahr und SV Niederschopfheim wollen die nächste Runde erreichen

Die Erinnerung an die verkorkste Hinrunde in der vergangenen Spielzeit prägt in diesen Wochen die Verantwortlichen beim SC Lahr. Ähnliches möchten sie in dieser Saison nicht wieder erleben, deshalb gilt vor dem Heimspiel an der Dammenmühle gegen den Landesligisten SC Hofstetten an diesem Freitagabend, 18.30 Uhr, die Devise: "Wir wollen unbedingt weiterkommen", so SCL-Trainer Sascha Schröder.

Gegen den Vorjahresfünften der Landesliga aus Hofstetten sind die Lahrer allerdings auf ein überaus schweres Spiel eingestellt. Die Mannschaft um Spielertrainer Marco Petereit, die in der vergangenen Spielzeit viel Lob einheimste, hat sich diesen Sommer personell nochmals verstärkt und gilt in in der Landesliga als einer der Meisterschaftsfavoriten. Vom Bahlinger SC kehrte Mittelfeldspieler Fabio Kinast (23 Jahre) zu seinem Heimatverein zurück, vom Offenburger FV kamen Angreifer Jannik Schwörer (26) und Verteidiger Maik Wichmann (22). "Uns erwartet eine intensive Partie", prognostiziert der Lahrer Coach Schröder, "Hofstetten kann ein sehr unangenehmer Kontrahent werden."

