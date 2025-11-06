Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahrer Fachsimpeleien: Sascha Schöder, Trainer des Verbandsligateams (links) und Dino Piraneo, damals Co-Trainer, heute Teamchef der Reserve, stehen vor schweren Aufgaben. – Foto: Wolfgang Künstle
SC Lahr und SV Niederschopfheim bemühen sich um Punkte in der Fremde
"Wir müssen sie in die Lage kriegen, dass sie keinen Spaß am Fußball haben"
Die Fußball-Verbandsligisten SC Lahr und SV Niederschopfheim bemühen sich um Punkte in der Fremde. Schwierige Aufgaben warten auch auf die Landesligisten aus Lahr und Schutterwald.
In der Fußball-Verbandsliga hegen die Vertreter aus dem Landkreis gänzlich unterschiedliche Intentionen. Während sich der SV Niederschopfheim mit dem Abstieg beschäftigen muss, wecken zuletzt vier Punkte aus drei Partien die Hoffnungen im Lager der Blau-Weißen. Der SC Lahr dagegen hat sich als Verfolger an Spitzenreiter FC Teningen gehängt und wagt sich noch nicht zu fragen, was wird, falls die Saison weiterhin so erfolgreich verlaufen sollte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.