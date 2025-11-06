SC Lahr und SV Niederschopfheim bemühen sich um Punkte in der Fremde

In der Fußball-Verbandsliga hegen die Vertreter aus dem Landkreis gänzlich unterschiedliche Intentionen. Während sich der SV Niederschopfheim mit dem Abstieg beschäftigen muss, wecken zuletzt vier Punkte aus drei Partien die Hoffnungen im Lager der Blau-Weißen. Der SC Lahr dagegen hat sich als Verfolger an Spitzenreiter FC Teningen gehängt und wagt sich noch nicht zu fragen, was wird, falls die Saison weiterhin so erfolgreich verlaufen sollte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.