SC Lahr und Offenburger FV beenden die Saison mit Auswärtsspielen

Fußball-Verbandsligist Offenburger FV, dessen Abstieg punktemäßig feststeht, beendet die Saison mit einem Gastspiel beim VfR Hausen, jenem Bad Krozinger Stadtteil, dessen Kicker am vergangenen Wochenende drei Punkte aus Lahr entführt hatten. Trotzdem können sich die Hausener noch immer nicht so ganz sicher sein, die Klasse gehalten zu haben, denn der Vorsprung auf den SV Bühlertal auf Rang 13 beträgt zwar drei Punkte, aber die Tordifferenz ist um zwölf Treffer schlechter. Man könnte also noch auf der Zielgeraden überholt werden.

All diese Gedankenspiele tangieren OFV-Trainer Michael Kovács derweil wenig. "Wir schauen auf unser Spiel und wir wollen in Hausen gewinnen." Der überzeugende 4:2-Heimsieg am vergangenen Wochenende hat der Stimmung im OFV-Team Aufwind gegeben. Noch immer machen einzelne Gerüchte von Mannschaftsrückzügen die Runde, die sich zunächst nicht bestätigen ließen. Dennoch schielt Kovács vorsichtshalber auf den 14. Rang. "Ich gehe derzeit von mindestens vier Absteigern aus, vielleicht sogar fünf, dann wäre die Sache klar", betont der Übungsleiter. "Trotzdem würden wir uns ärgern, wenn es im Nachgang doch noch eine Überraschung gäbe und nur drei absteigen." Und so würde man sich gerne noch am Freiburger FC vorbeimogeln, der bei den gesicherten Sportfreunden Elzach-Yach antritt.

