SC Lahr und der SV Niederschopfheim wollen ihre Heimspiele gewinnen

"Wir wollen das Heimspiel gegen den ambitionierten ESV Südstern Singen unbedingt gewinnen", sagt der Trainer des SC Lahr, Sascha Schröder vor der Partie, die am Samstag, 15.30 Uhr, an der Damenmühle stattfinden wird. Aus personeller Sicht hat Schröder mehr Alternativen als zuletzt beim 0:3 in Laufenburg, denn Nico Gutjahr, Pedro Allgaier und Kevin Gießler stehen wieder zur Verfügung. Verzichten müssen die Lahrer weiterhin auf den rekonvaleszenten Dennis Häußermann sowie Mick Keta (leichter chirurgischer Eingriff an der Hand). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.