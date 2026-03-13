SC Lahr und der SV Niederschopfheim müssen nach Salem und Linx

Der Lahrer Torhüter Jona Leptig hielt zuletzt ohne Fehl und Tadel. – Foto: Johannes Barthmes

Die hohen Heimniederlagen gegen Salem und Linx sind bei den Fußball-Landesligisten SC Lahr und SV Niederschopfheim nicht vergessen. In der Landesliga nimmt sich der OFV in Rastatt viel vor.

Die zu jenem Zeitpunkt völlig unerwartete 0:4-Heimniederlage des SC Lahr gegen den Aufsteiger FC Rot-Weiß Salem vom vierten Spieltag beschäftigt den Trainer der Besiegten, Sascha Schröder, noch heute. Wie war jenes Debakel zu erklären? Und wieso konnten die Salemer ihre gute Leistung vom 6. September 2025 an der Dammenmühle im weiteren Saisonverlauf kaum mehr annähernd wiederholen? "Wir hatten damals gedacht, es läuft von allein", erinnert sich Schröder und sagt, seine Mannschaft habe für ihren Leichtsinn die Quittung bekommen: "Aber ich habe damals auch gedacht, verdammt, wie gut die Salemer sind." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.