SC Lahr und der SV Niederschopfheim müssen auswärts ran

In Laufenburg und Singen stehen der SC Lahr und der SV Niederschopfheim vor komplizierten Auswärtsspielen. Beide Vereine plagen zudem Personalsorgen.
"Ein Unentschieden in Laufenburg wäre gut, ein Sieg aber noch besser", sagt der Lahrer Trainer Sascha Schröder vor dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger am Samstag, 15.30 Uhr. Die Laufenburger mit ihren starken Offensivspielern Sandro Knab und Sandro D'Accurso spielen bisher eine gute Saison. Zudem kann der SC Lahr nicht in Bestbesetzung antreten: Dennis Häußermann ist weiterhin verletzt, Nico Gutjahr und Pedro Allgaier fehlen aus privaten Gründen.
Zum Auswärtsspiel am Samstag, 13.30 Uhr, beim ESV Südstern Singen reist der SV Niederschopfheim erneut mit dem Bus an. Beim ersten Ausflug dieser Art nach Salem sah das sportliche Umfeld des Aufsteigers dies noch als Manko, jetzt sollte der SVN bereits mit mehr Routine auf die Fahrt gehen und die Anreise zur Aufarbeitung der jüngsten 0:2-Heimniederlage gegen den SV 08 Laufenburg nutzen. Trainer Jan Herdrich sieht das Team geknickt: "Wir haben maßgeblich zu der Niederlage in der ersten Halbzeit beigetragen und verdient verloren. In der zweiten Hälfte war die Reaktion zwar gut, aber vorne waren wir zu harmlos."
In Singen erwartet der Coach der Blauen einen sehr starken Gegner. Die Singener sind mit vielen gestandenen Spielern gespickt. Deshalb ist die Vorgabe Herdrichs: "Von der ersten Minute an rennen, kämpfen und sich wehren. Wir wollen den mitgereisten Fans eine Leistung zeigen, mit der sie zufrieden sind." Fehlen werden dem SVN Maurice Götz, Noah Schaub und Marlon Weber. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Marvin Schillinger und Yannic Prieto.
Im einzigen Heimspiel für die Fußball-Verbandsligisten aus dem Bezirk Freiburg trifft der FC Auggen am Sonntag, 15 Uhr, auf den SV Bühlertal. Die Auggener haben in den vergangenen drei Pflichtspielen nicht getroffen, sind mittlerweile seit 354 Minuten ohne Tor. „Unsere jungen Burschen vorne sind noch nicht ganz so weit“, hat Trainer Marco Schneider erkannt. Weil Tim Tiedemann mit einer Knöchelverletzung längerfristig ausfällt, wurde zum Saisonbeginn Bastian Bischoff reaktiviert. Der 41-jährige Routinier fehlte beim 0:2 in Teningen, ist aber gegen Bühlertal wieder dabei. Nicht einsatzfähig beim FCA: die verletzten Tiziano Casalnuovo und Julian Saur sowie Moritz Walther (gesperrt).