SC Lahr und der SV Niederschopfheim müssen auswärts ran

Zum Auswärtsspiel am Samstag, 13.30 Uhr, beim ESV Südstern Singen reist der SV Niederschopfheim erneut mit dem Bus an. Beim ersten Ausflug dieser Art nach Salem sah das sportliche Umfeld des Aufsteigers dies noch als Manko, jetzt sollte der SVN bereits mit mehr Routine auf die Fahrt gehen und die Anreise zur Aufarbeitung der jüngsten 0:2-Heimniederlage gegen den SV 08 Laufenburg nutzen. Trainer Jan Herdrich sieht das Team geknickt: "Wir haben maßgeblich zu der Niederlage in der ersten Halbzeit beigetragen und verdient verloren. In der zweiten Hälfte war die Reaktion zwar gut, aber vorne waren wir zu harmlos."

In Singen erwartet der Coach der Blauen einen sehr starken Gegner. Die Singener sind mit vielen gestandenen Spielern gespickt. Deshalb ist die Vorgabe Herdrichs: "Von der ersten Minute an rennen, kämpfen und sich wehren. Wir wollen den mitgereisten Fans eine Leistung zeigen, mit der sie zufrieden sind." Fehlen werden dem SVN Maurice Götz, Noah Schaub und Marlon Weber. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Marvin Schillinger und Yannic Prieto.