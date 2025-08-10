SC Lahr im Pokal weiter, Niederschopfheim draußen

Noch 25 Minuten waren bei hochsommerlicher Hitze am Samstagnachmittag in Niederschopfheim zu spielen. Schiedsrichter Arne Schwetlick aus Offenburg gewährte beiden Mannschaften eine Trinkpause, während dieser auf der kleinen Tribüne deutlich die Stimme des Würmersheimer Spielertrainer Steven Herbote zu vernehmen war: "Je länger es hier 0:0 steht, desto größer wird unsere Chance. Glaubt an euch, helft euch, wir ziehen dies hier erfolgreich durch", appellierte er an seine Spieler.

Bis dahin hatten sich der frisch gekürte Verbandsliga-Aufsteiger SV Niederschopfheim und der Landesligist aus Würmersheim vor etwa 120 Zuschauern ein interessantes und leidenschaftlich umkämpftes Pokalduell geliefert. Dass es nach 65 Minuten immer noch torlos stand, war nicht nur die Folge der hohen Moral der Gäste aus dem Landkreis Rastatt, sondern auch der vielen von den Niederschopfheimerm vergebenen Chancen. So parierte der gute Würmersheimer Torhüter Bastian Brunner bis dahin drei Schüsse von Marlon Weber, Tizian Möschle und Luis Leidinger aus überaus günstigen Positionen, zudem verfehlten Möschle, Leidinger und Yannic Prieto mehrfach das Würmersheimer Tor.

