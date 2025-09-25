SC Lahr II und der Offenburger FV stehen sich im Derby gegenüber

Angesichts der Bedeutung des Spiels rechnet man an der Lahrer Dammenmühle am Sonntag, 15 Uhr, mit einer größeren Kulisse als sonst. "Das Momentum ist zudem auf unserer Seite", sagt der Trainer der Lahrer U23, Dino Piraneo, nachdem seine Mannschaft am vergangenen Spieltag drei Punkte beim FV Würmersheim (2:1) entführen konnte. Der Lahrer Coach lässt aber auch durchblicken, dass er und seine Spieler ein schweres Spiel erwarten: "Der OFV kommt zu uns wie ein angeschlagener Boxer. Und die sind bekanntlich gefährlich." Bei dieser Annahme stützt sich Piraneo auf die jüngsten Ergebnisse der Offenburger: Die Rot-Weißen unterlagen zuletzt im eigenen Stadion dem 1. SV Mörsch mit 0:1 und verloren davor auch das Derby beim SC Durbachtal mit 0:2. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.