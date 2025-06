SC Lahr II trifft im Hinspiel um den Aufstieg auf den FV Ötigheim

Der SC Lahr II fiebert dem Saisonhöhepunkt entgegen – den Aufstiegsspielen in die Fußball-Landesliga. Diesen Mittwoch, 19.30 Uhr, gastiert der FV Ötigheim auf dem Kunstrasenplatz an der Dammenmühle.

Violand Kerellaj, Trainer der Lahrer Verbandsligareserve, schaut zuversichtlich auf die bevorstehenden, alles entscheidenden Partien. "Die Spieler, die zuletzt gefehlt haben, kommen fast allesamt wieder zurück, so werde ich die Qual der Wahl haben", sagt der 35-Jährige. Daniel Elenschleger, Nando Schoner und Nazar Shevaha sind nach ihren Verletzungen wieder fit, Tim Eichhorn hat seinen Urlaub beendet. "Im letzten Punktspiel am Samstag gegen Willstätt habe ich verstärkt die Rückkehrer spielen lassen, um ihnen Praxis zu geben", sagt Kerellaj, der nun nahezu sein bestes Team aufbieten kann. Nur Markus Depner fehlt weiterhin, er hat aus Handgelenk und Schulter die Platten entfernt bekommen nach seiner bösen Verletzung, die er sich auf dem Fußballplatz zugezogen hatte. Dafür musste Oscar Dellner, der noch in der sechsten Minute die Lahrer Führung erzielt hatte, in Willstätt zur Halbzeit raus. "Ich denke, er hat sich eine Zerrung geholt", sagt Kerellaj, der hofft, dass Dellner vielleicht zum Rückspiel am Samstag wieder mit dabei sein kann. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.