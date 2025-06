SC Lahr II gewinnt 4:2 beim SV Lautenbach und sichert sich Rang zwei

Der SC Lahr II wird in die Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga gehen. Das ist nach dem 4:2-Sieg beim SV Lautenbach sicher.

Die gute Form des SC Lahr II hält weiter an und beschert der Nachwuchsmannschaft des Regionalligisten die Relegation um den Aufstieg in die Landesliga. Beim 4:2 in Lautenbach hat Nazar Shevaha die U23 bereits in der fünften Minute in Führung gebracht, nach dem Ausgleich von Marius Schmiederer nach einer Viertelstunde tat sich lange Zeit nichts. Erst Marvin Ohnemus brachte nach einer Stunde die Lahrer dann mit seinem 2:1 auf die Siegerstraße, es lief fortan beim SC. Harim Makaya erzielte das 3:1, danach traf Marvin Ohnemus erneut ins Tor, dieses Mal allerdings ins Falsche. Zur Erleichterung der entsetzen SC-Anhänger erzielte Daniel Elenschleger im Gegenzug fünf Minuten vor Schluss das 4:2. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.