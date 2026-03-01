SC Lahr gewinnt das Nachholspiel in der Verbandsliga beim SV Bühlertal SV Niederschopfheim mit tollem Start von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

Hattrick auf dem Mittelberg: Konstantin Fries – Foto: Stephan Eckenfels

Der SC Lahr ist beim 4:1 in Bühlertal hervorragend in die Frühjahrssaison der Fußball-Verbandsliga gestartet. Gleiches gilt für den SV Niederschopfheim, der 3:1 beim FC 08 Villingen II gewinnt.

Groß war die Freude am Sonntagnachmittag im Lager des SV Niederschopfheim, der ersatzgeschwächt und nicht mit allen Spielern im Vollbesitz ihrer Kräfte zur Villinger Reserve gefahren war und auf deren Kunstrasen beim 3:1 (2:1) einen wichtigen Sieg perfekt machte. Im Kampf um den Klassenerhalt hat der Aufsteiger dank dieses Nachholspiel-Erfolges den Anschluss gefunden: Nur noch zwei Punkte trennen die Niederschopfheimer von den SF Elzach-Yach, die als Tabellenzwölfter einen Nichtabstiegsplatz belegen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.