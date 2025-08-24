 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Erhielt ein dickes Lob vom Trainer: der Lahrer Torhüter Jona Leptig
Erhielt ein dickes Lob vom Trainer: der Lahrer Torhüter Jona Leptig – Foto: Daniel Thoma

SC Lahr gewinnt dank zweier Bandle-Tore 2:1 bei der Villinger Reserve

Der SC Lahr feiert in der Fußball-Verbandsliga den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Verlinkte Inhalte

VL Südbaden
SC Lahr
Villingen II

Bei der Reserve des FC 08 Villingen gewinnt das Team von Trainer Sascha Schröder mit 2:1 (1:0).

Heute, 14:30 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen II
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
1
2
Abpfiff

Den SC Lahr hat der Sieg beim Oberliga-Absteiger aus Villingen einige Mühe gekostet. "Vor allem in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit bereitete uns die junge und laufstarke Villinger Mannschaft Probleme", berichtete SC-Trainer Sascha Schröder. Es war zwar nicht so, dass die Gäste arg unter Druck gerieten und die Villinger sich erwähnenswerte Torchancen herausspielten. Indes sorgten die lauffreudigen Gastgeber dafür, dass das Lahrer Offensivspiel nur schwer in die Gänge kam.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

SC Lahr: Leptig – Gutjahr, Zehnle, Stopp – Häußermann (84. Zeyer), Wirth, Naletilic (76. Bross), Bandle – Fries (76. Kaufmann), Gießler (60. Allgaier) – Schumacher (60. Keita). Tore: 0:1 Bandle (32.), 1:1 Spät (78.), 1:2 Bandle (81.). Schiedsrichter: Zygan (Malsch). Zuschauer: 85.

Aufrufe: 024.8.2025, 21:58 Uhr
Toni Nachbar (BZ)Autor