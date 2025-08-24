SC Lahr gewinnt dank zweier Bandle-Tore 2:1 bei der Villinger Reserve

Den SC Lahr hat der Sieg beim Oberliga-Absteiger aus Villingen einige Mühe gekostet. "Vor allem in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit bereitete uns die junge und laufstarke Villinger Mannschaft Probleme", berichtete SC-Trainer Sascha Schröder. Es war zwar nicht so, dass die Gäste arg unter Druck gerieten und die Villinger sich erwähnenswerte Torchancen herausspielten. Indes sorgten die lauffreudigen Gastgeber dafür, dass das Lahrer Offensivspiel nur schwer in die Gänge kam.

SC Lahr: Leptig – Gutjahr, Zehnle, Stopp – Häußermann (84. Zeyer), Wirth, Naletilic (76. Bross), Bandle – Fries (76. Kaufmann), Gießler (60. Allgaier) – Schumacher (60. Keita). Tore: 0:1 Bandle (32.), 1:1 Spät (78.), 1:2 Bandle (81.). Schiedsrichter: Zygan (Malsch). Zuschauer: 85.