SC Lahr erwartet Schlusslicht Bühlertal Nicht die Bodenhaftung verlieren beim SC Lahr

Auf der Gästebank werden zwei neue Gesichter in der Verantwortung stehen. "Bühlertal hat sich am Dienstag von Manuel Vogt getrennt, die bisherigen Assistenten Jürgen Schnurr und Nico Westermann haben übernommen", sagt SC-Sportvorstand Petro Müller, der eine klare Position vertritt: "Bühlertal gehört nicht ans Tabellenende. Sie hatten einen miserablen Saisonstart, sind mit anderen Ambitionen in diese Runde gestartet."



Daraus leitet Müller folgenden Auftrag für die eigene Mannschaft ab: "Wir sind der Favorit, den Spielern sollte als Zielsetzung aber auch klar vor Augen stehen, dass sie es mit erheblichem Widerstand zu tun bekommen werden. Bühlertal ist kein Gegner, der im Vorbeigehen zu schlagen ist." Müller empfiehlt: "Die Mannschaft hat sich die Ausgangslage erarbeitet, das sollte man sich nicht durch einen zu lässigen Auftritt kaputtmachen. Vermutlich wird Bühlertal auf Konter aus sein, was zu ihren Stärken zählt. Dabei gilt es, sich nicht zu früh locken zu lassen." Müller ist gespannt auf die Partie: "Das ist eine weitere Reifeprüfung, was den Umgang mit der Situation betrifft."