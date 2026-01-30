SC Lahr, der SV Niederschopfheim und Offenburger FV trainieren wieder

Auf Yannic Priéto (rechts), hier mit seinen Teamkollegen Omar Daffeh und Felix Weingart, ruhen beim SV Niederschopfheim große Hoffnungen. – Foto: Wolfgang Künstle

Die Fußballteams der Region sind in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison gestartet. In Lahr, Niederschopfheim und Offenburg nimmt man sich viel für die nächsten Monate vor.

Die ehrgeizigen Ziele des SC Lahr waren während der ersten Trainingseinheit nach der Winterpause das Thema beim aktuellen Tabellenzweiten der Verbandsliga. Sportvorstand Petro Müller und Trainer Sascha Schröder hielten Ansprachen, in denen es darum ging, welche sportlichen Perspektiven sich dem Verein nach der herausragend guten ersten Saisonhälfte bieten. "Wir haben vor, in die Oberliga aufzusteigen, wollen dies aber ohne allzu großen Druck versuchen", sagte Schröder am Mittwoch der Badischen Zeitung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.