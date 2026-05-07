SC Kuhbach-Reichenbach schwebt in der Kreisliga A in Abstiegsgefahr

Auch die Tore von Dominik Undis konnten nicht verhindern, dass der SC Kuhbach-Reichenbach derzeit auf einem Abstiegsplatz steht. – Foto: Sebastian Barthmes

Fünf Niederlagen in Serie haben den SC Kuhbach-Reichenbach tief in den Keller der Fußball-Kreisliga A Süd geführt. Im Kampf gegen den Abstieg denkt die Vereinsführung auch an eine Spielgemeinschaft.

Auf Rosen war der SC Kuhbach-Reichenbach auch Ende März nicht gebettet. Immerhin aber gelang damals der Mannschaft der Spielertrainer Thomas Dold und Yannick Kunzer noch ein 3:1-Auswärtssieg beim FV Biberach. Torjäger Dominik Undis (2) und Dennis Lutz sorgten für die SC-Treffer. Seitdem sind in der Kreisliga A Süd fünf Spieltage vergangen, ohne dass die Kuhbacher und Reichenbacher noch einen Zähler einfahren konnten. Zuerst gewann das Schlusslicht SC Orschweier an der Sportplatzstraße, danach verlor der SC das Kellerderby in Ottenheim (1:2), das Heimspiel gegen die DJK Welschensteinach (1:2) und unter dramatischen Umständen mit 2:4 beim Spitzenreiter TGB Lahr. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.