SC Kreuzau stellt Weichen für die Saison 2026/27 von Manuel Mauer · Heute, 15:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ayhan Gündüz

Die Saison 2025/26 könnte für den Kreuzauer Sport-Club 05 kaum besser laufen. Die „Erste“ steht nach 19 Spielen und 30 Punkten auf einem sehr guten achten Tabellenplatz der Bezirksliga Staffel 3. Dennoch bleibt die Mannschaft weiterhin konzentriert und arbeitet in jeder Einheit daran, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern. Das Trainerteam Olaf Ramm & Bernhard Schmitz ist sich einig: „Hätte uns jemand vor der Saison gesagt, wir haben nach 19 Spielen 30 Punkte auf dem Konto, hätten wir das sofort unterschrieben.“ Ähnlich gut, wenn nicht sogar besser, läuft es bei der „Zweiten“. Nach 13 Spielen steht die Mannschaft mit 25 Punkten an dritter Stelle der Kreisliga C. Verein und Mannschaft sind sich einig, dass dies ein super Zwischenstand nach der bereits guten letzten Saison ist (6. Platz zum Ende der Saison 2024/25). Auf dieser Basis sind bereits die Weichen für beide Teams für die Saison 2026/27 gestellt.

Der Kader der „Ersten“ bleibt größtenteils zusammen. Mit Steffen Wirtz & Florian Uerlichs verabschieden sich zwei Säulen der vergangenen Jahre in den Vorruhestand, bleiben dem Verein jedoch weiterhin erhalten. Eine Handvoll weiterer Spieler wird sich nach Saisonende der „Zweiten“ anschließen, um dort die Entwicklung weiter voranzutreiben. Zu den bestehenden internen Zusagen freut sich der Verein zum jetzigen Zeitpunkt über fünf externe Neuzugänge. Hierbei wurde der Fokus darauf gelegt, eine gute Mischung aus entwicklungsfähigen Talenten sowie Spielern mit Erfahrung aus der Region zu gewinnen, die nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ins Gefüge passen. Mit weiteren Spielern befinden sich die Verantwortlichen in finalen Gesprächen, sodass die Kaderplanung zeitnah abgeschlossen werden kann. Die zweite Mannschaft durfte sich bereits im Winter über einige Neuzugänge freuen. Auch hier bleibt der Stamm erhalten. Einige verdiente Spieler werden ihre Plätze räumen, sich der Ü32-Mannschaft im Verein anschließen und der Mannschaft als Ergänzung zur Verfügung stehen. Neben den Neuzugängen der „Ersten“ laufen auch hier im Hintergrund die Gespräche mit potenziellen Neuverpflichtungen.