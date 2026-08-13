SC Kreuzau geht mit breiterem Kader ins zweite Bezirksliga Jahr Geschäftsführer Manuel Mauer gibt einen Ausblick auf die kommende Saison. von Niklas Lohrer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Kreuzau geht auch nächstes Jahr auf Mission Klassenerhalt. – Foto: Ayhan Gündüz

Nach dem souveränen Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit geht der SC Kreuzau mit einem klaren Ziel in seine zweite Bezirksliga-Saison: Auch diesmal soll möglichst frühzeitig der Verbleib in der Klasse gesichert werden. Geschäftsführer Manuel Mauer sieht seine Mannschaft dafür gut gerüstet, warnt aber zugleich vor einer noch stärkeren Liga.

„Mit dem Ausgang der vergangenen Saison sind wir sehr zufrieden." Als Aufsteiger hatte Kreuzau in der vergangenen Saison auf Anhieb Fuß gefasst. Am Ende stand Rang zehn, wobei der Abstand zu den Abstiegsplätzen komfortabel ausfiel. Entsprechend positiv fällt Mauers Rückblick aus. „Mit dem Ausgang der vergangenen Saison sind wir sehr zufrieden. Im ersten Bezirksligajahr konnten wir uns den Klassenerhalt relativ früh sichern“, sagt der Geschäftsführer. Ganz ohne Schwierigkeiten verlief die Spielzeit allerdings nicht. Vor allem in der Rückrunde konnte der SC nicht mehr vollständig an die Leistungen der ersten Saisonhälfte anknüpfen. „Die Rückrunde verlief nicht ganz so gut wie die Hinrunde, was unter anderem auch auf zwei, drei langwierige Verletzungen zurückzuführen ist“, erklärt Mauer.

Acht Neuzugänge sorgen für kleinen Umbruch Seit dem 17. Juli bereitet sich die Mannschaft auf die neue Saison vor. Vier Einheiten pro Woche stehen seitdem auf dem Programm. Mit insgesamt acht Neuzugängen hat sich Kreuzau vor allem in der Breite verstärkt. Entsprechend liegt ein Schwerpunkt der Vorbereitung darauf, die neuen Spieler möglichst schnell in die bestehenden Abläufe zu integrieren. „Wir wollen die vielen Trainingseinheiten und Spiele nutzen, unsere acht Neuzugänge schnellstmöglich an unsere Spielphilosophie zu gewöhnen“, sagt Mauer. Bislang zeigt er sich mit dem Verlauf zufrieden. Die Spieler seien mit einer soliden körperlichen Grundlage in die Vorbereitung gekommen und würden nun vom Trainerteam weiterentwickelt. Abgesehen von einigen verletzten oder angeschlagenen Akteuren könne die Mannschaft in den Einheiten nahezu aus dem Vollen schöpfen.