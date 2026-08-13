SC Kreuzau geht mit breiterem Kader ins zweite Bezirksliga Jahr

Nach dem souveränen Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit geht der SC Kreuzau mit einem klaren Ziel in seine zweite Bezirksliga-Saison: Auch diesmal soll möglichst frühzeitig der Verbleib in der Klasse gesichert werden. Geschäftsführer Manuel Mauer sieht seine Mannschaft dafür gut gerüstet, warnt aber zugleich vor einer noch stärkeren Liga.
Als Aufsteiger hatte Kreuzau in der vergangenen Saison auf Anhieb Fuß gefasst. Am Ende stand Rang zehn, wobei der Abstand zu den Abstiegsplätzen komfortabel ausfiel. Entsprechend positiv fällt Mauers Rückblick aus. „Mit dem Ausgang der vergangenen Saison sind wir sehr zufrieden. Im ersten Bezirksligajahr konnten wir uns den Klassenerhalt relativ früh sichern“, sagt der Geschäftsführer.
Ganz ohne Schwierigkeiten verlief die Spielzeit allerdings nicht. Vor allem in der Rückrunde konnte der SC nicht mehr vollständig an die Leistungen der ersten Saisonhälfte anknüpfen. „Die Rückrunde verlief nicht ganz so gut wie die Hinrunde, was unter anderem auch auf zwei, drei langwierige Verletzungen zurückzuführen ist“, erklärt Mauer.
Seit dem 17. Juli bereitet sich die Mannschaft auf die neue Saison vor. Vier Einheiten pro Woche stehen seitdem auf dem Programm. Mit insgesamt acht Neuzugängen hat sich Kreuzau vor allem in der Breite verstärkt. Entsprechend liegt ein Schwerpunkt der Vorbereitung darauf, die neuen Spieler möglichst schnell in die bestehenden Abläufe zu integrieren.
„Wir wollen die vielen Trainingseinheiten und Spiele nutzen, unsere acht Neuzugänge schnellstmöglich an unsere Spielphilosophie zu gewöhnen“, sagt Mauer. Bislang zeigt er sich mit dem Verlauf zufrieden. Die Spieler seien mit einer soliden körperlichen Grundlage in die Vorbereitung gekommen und würden nun vom Trainerteam weiterentwickelt. Abgesehen von einigen verletzten oder angeschlagenen Akteuren könne die Mannschaft in den Einheiten nahezu aus dem Vollen schöpfen.
Die bisherigen Testspielergebnisse fielen zwar noch nicht positiv aus. Gegen die jeweiligen Zweitvertretungen von Chlodwig Zülpich und Hürth sowie gegen Schwarz-Weiß Düren musste Kreuzau Niederlagen hinnehmen. Die Ergebnisse stehen in dieser Phase für die Verantwortlichen allerdings nicht allein im Mittelpunkt.
Ein besonders positives Signal sieht Mauer vielmehr im schnellen Zusammenwachsen des neu formierten Kaders. „Mit acht Neuzugängen haben wir sicher einen kleinen Umbruch zu vollziehen und es braucht Zeit, bis sich die Spieler auf dem Platz besser verstehen“, sagt er. Abseits des Rasens sei dieser Prozess dagegen bereits weit fortgeschritten: „Es ist schön zu sehen, wie schnell unser großer Kader zusammengefunden hat. Abseits des Platzes hat sich schon eine herausragende Gemeinschaft geformt.“
Trotz der souveränen Vorsaison werden die Ziele beim SC Kreuzau nicht nach oben korrigiert. Der Klassenerhalt steht weiterhin an erster Stelle. Mauer weiß dabei um die besonderen Herausforderungen einer zweiten Saison nach dem Aufstieg.
„Das zweite Jahr ist zumeist das schwierigste, wir sehen die Liga nochmal stärker als vergangene Saison“, betont der Geschäftsführer. Neben dem erneuten Ligaverbleib gibt es zwei weitere Punkte, an denen Kreuzau seine Entwicklung messen möchte. Die Heimbilanz soll verbessert und die sportliche Entwicklung der Mannschaft kontinuierlich fortgesetzt werden. „Wenn uns das gelingt, wären wir am Ende der Spielzeit damit sehr zufrieden.“
Einen eindeutigen Meisterschaftsfavoriten sieht Mauer derweil nicht. Mehrere Vereine hätten sich namhaft verstärkt und dürften mit Ambitionen in Richtung Landesliga in die neue Runde gehen. Zum engeren Kreis der Titelanwärter zählt er Lendersdorf, Birkesdorf, Lövenich/Widdersdorf, Langerwehe und Horrem. Gleichzeitig schließt er nicht aus, dass sich im Laufe der Saison ein Überraschungsteam in den Vordergrund spielt.
Personell sieht sich Kreuzau mit einem 25 Spieler umfassenden Kader sowohl quantitativ als auch qualitativ gut aufgestellt. Die bereits feststehenden Transfers wurden vom Verein über FuPa und die eigenen sozialen Medien veröffentlicht.
Auch das Trainerteam erhielt Verstärkung. Mit Dirk Ropertz konnte der SC einen neuen Torwarttrainer verpflichten. „Er bringt reichlich Erfahrung mit und freut sich nun nach seiner Pause, unsere Torhüter zu fördern“, erklärt Mauer.
Nicht vollständig zufriedenstellend verlief dagegen das Ende der Transferperiode. Ein bis zwei Spieler verließen den Verein kurzfristig. Zu den Umständen möchte sich Kreuzau nicht näher äußern. „Wir wünschen den Jungs für ihre Zukunft alles Gute“, belässt es Mauer bei einem kurzen Kommentar.