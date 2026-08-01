SC Kreuzau: Der Klassenerhalt ist wieder das Ziel

Hofft auf mehr Punkte für sein Team: Kreuzaus Trainer Olaf Ramm (r.). – Foto: FuPa/Manfred Heyne

Fünf unvollständige Sätze, 22 Vereinsverantwortliche, die sie vervollständigen: Vor dem Start der Fußball-Bezirksliga haben wir uns bei den Teams in unserer Region umgehört. Dieses Mal dabei: Olaf Ramm, Trainer des SC Kreuzau.

... Viktoria Birkesdorf, weil sie sich immens verstärkt haben, SV Lövenich/Widdersdorf, wenn sie gut reinkommen und den Abgang von Maurice Wieting (43 Tore/Wechsel zum SC Elsdorf) verkraften, Alemannia Lendersdorf und TuS Langerwehe.

Favoriten sind für mich ...

... der Horremer SV. Ich glaube, dass sie eine ganz gute Rolle spielen werden.

Das Überraschungsteam wird ...

Am meisten gespannt bin ich auf ...

... die Konstellation der unteren Tabellenhälfte, hoffentlich ohne Beteiligung von Kreuzau.

Meine Mannschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem ...

... in der Breite verstärkt.

Ich bin zufrieden, wenn mein Team am Ende der Saison ...

... den Klassenerhalt im zweiten Jahr erneut schafft und wir uns punktemäßig sogar noch verbessern (36 Punkte).

Zugänge: Julian Vlatten (Erft), Tobias Schiffer (Koslar), Florian Wirtz (Birkesdorf), Lucca Heucken (Burgwart), Lars Fröhling (Zülpich), Ahmad Mannaee (Lendersdorf), Oskar Reitz (Rheidt), Dustin Dekena (Freialdenhoven), Ernes Pljakic (TSV Düren)

Abgänge: Nico Heuser (Euskirchen), Dennis Hambloch, Marco Leisten, Christian Roßbroich, Emre Atlay (alle Kreuzau II), Steffen Wirtz, Florian Uerlichs (beide Karriereende), Mamadou Dian Barry (unbekannt)

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