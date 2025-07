SC Krefeld: „Stadt und Verein können voneinander profitieren“

Wie groß waren die Zustimmung und Ablehnung?

HEYDEL 95 Prozent Zustimmung in der Delegiertenversammlung ist nicht selbstverständlich, aber es gab sehr kontroverse Diskussionen, weil natürlich, wenn schon Bayer wegfällt, wieso muss dann auch noch Uerdingen wegfallen? Aber die folgende Argumentation konnte überzeugen: Krefeld hat nicht den großen Sportclub, der große Sportclub war Uerdingen; 80 Prozent der Mitglieder kommen aber schon nicht aus Uerdingen, sondern aus Krefeld oder auch angrenzenden Kommunen; über den normalen Sport hinaus sind wir in so vielen Schulen außerhalb Uerdingens aktiv und im offenen Ganztag präsent, dass wir mittlerweile eher ein mittelständisches Unternehmen in Krefeld mit dem Hauptsitz in Uerdingen sind.

Wenn dann dieser Name schon nicht belegt ist, von einem großen Klub, der Krefeld im Namen trägt, warum sollten wir das nicht nutzen? Schließlich müssen wir uns sowieso verändern und können so eine neue Zeitrechnung auch klar kommunizieren. Das Logo nimmt ja alle mit: blau-rot als Vereinsfarben, 05 wird in den Vordergrund gestellt und das gepaart mit einem neuen Namen erhöht die Identifikation. Dem sind alle gefolgt. Wir hätten mit mehr Austritten gerechnet. Der Uerdinger ist stolz und hat ein historisch bedingt großes Selbstbewusstsein, aber Krefeld ist nun mal 13-mal größer und die Stadt, in der wir leben und als Verein aktiv sind und für uns ein Wachstumsmarkt.

Wie viele Mitglieder haben sich denn abgemeldet?

HEYDEL Es gab drei Mails und zehn bis zwanzig Austritte, die relativ zeitnah zu der Entscheidung erfolgten. Bei über 6000 Mitgliedern ist das natürlich eine verschwindend geringe Größe. Viel wichtiger waren die positiven Mails und spontanen Anrufe von Mitgliedern und aus der Stadtgesellschaft, die uns zu dieser Entscheidung und dem Logo gratuliert haben.

Was war in dem Prozess das größte Problem?

HEYDEL Problem will ich nicht sagen, aber was gerne verschwiegen wird: Es fällt eine halbe Million Euro weg, rund siebeneinhalb Prozent unseres Etats. Darauf waren wir vorbereitet und ökonomisch so aufgestellt, dass man das für den Moment auffangen kann. Das Hauptthema war der Name. Uns war aber klar: Wenn wir eine Zukunft in der Stadt haben wollen, ist es klug, Krefeld im Namen zu führen und nicht Krefeld und Uerdingen; das wäre einfach gewesen, aber wir wollten ein klares Bekenntnis zur Stadt abgeben.

Wir sind der Sportclub der Stadt, ein traditionsreicher Verein, ein erfolgreicher Verein, der Krefeld in vielen Teilen erst auf die Landkarte gebracht hat. Aber jetzt beginnt eine neue Zeit. Wir wollen signalisieren: Wir tun viel für die Stadt, aber die Stadt muss jetzt auch erkennen, dass die goldenen Zeiten der Bayer AG, die sehr viel der Stadt abgenommen hat, zu Ende gehen und wir eine Win-Win-Situation schaffen sollten, weil wir sicherlich ein sehr starker Verein sind. Aber die Sponsorenlandschaft wird dünner, und was die Covestro AG hier leistet, ist nicht selbstverständlich.

Wo sehen Sie die Möglichkeit einer Win-Win-Situation für Stadt und Verein?

HEYDEL Die Covestro AG gibt uns als Hauptsponsor weiterhin viel Geld, das wir nur einsetzen für Infrastruktur, das, was andere von der Stadt wie selbstverständlich zur Verfügung gestellt bekommen. Dabei sind wir der größte Kinder- und Jugendsportverein der Stadt und leisten Basisarbeit. Dieses Missverhältnis muss aufgelöst werden und daraus eine Win-Win-Situation zu schaffen, das ist unsere Strategie.

Wie soll das aussehen?

HEYDEL Sport ist ein höchstsubventioniertes Gut. Der normale Basissport wird nicht kommerziell funktionieren, aber dem haben wir uns laut Satzung verschrieben. Der Löschenhofweg ist die Sportanlage der Region. Es sind 200.000 Quadratmeter, hinzu kommen vier weitere Sportanlagen im Stadtgebiet, die zu uns gehören; um all das zu betreiben, wird das Geld benötigt – von der Sanierung über Pflege bis hin zu Wasser, Gas und Strom sowie Personal. Das wird von anderen kaum wahrgenommen. Und die Stadt denkt gerne in investiven Mitteln und lässt die Betriebskosten außen vor. Wir wissen, wie schwierig das ist.

Nochmals: wie sollen Stadt und Verein voneinander profitieren?

HEYDEL Unsere Kindersport-Akademie hat 1200 Kinder und es stehen noch 500 auf der Warteliste. Sie ist höher bepreist, weil wir mit Qualitätspersonal arbeiten. Es braucht Lösungen in der Fläche: wie bringen wir Kinder in Bewegung? Da wird zu wenig getan. Die größte Baustelle ist im offenen Ganztag. 2026 kommt der Rechtsanspruch beginnend mit den Erstklässlern. Wir sind seit 20 Jahren dort tätig und bekommen hautnah mit, wo die Infrastruktur gar nicht gegeben ist. Dabei sind sich alle einig: Wenn die Kinder schon den ganzen Tag in der Schule sind, müssen sie dort auch bewegt werden. Dafür sind weder Infrastruktur noch Personal vorhanden. Diese Lösungen müssen aber geschaffen werden.

Wie könnte das geschehen?

HEYDEL Wenn die Kinder bis fünf Uhr in der Schule sind, stellt sich die Frage: gehen sie überhaupt noch in den Sportverein? Da sind wir ein guter Sparringspartner. Infrastruktur nach DIN-Norm ist teuer, aber es gibt auch Alternativen sich zu bewegen außerhalb einer DIN-Halle, da müssen wir kreativer werden. Da wo Schulsport stattfindet, wird man Möglichkeiten haben, etwas zu entwickeln, weil es eine Pflichtaufgabe ist. Der Vereinssport ist eine freiwillige Aufgabe. Die Stadt hat das bisher immer getan, aber die Zeiten werden ökonomisch schwieriger, die kommunalen Haushalte haben kaum noch Spielräume. Im Schulsport kann man nicht streichen, aber die Themen besser zusammenbringen. Darauf wird es ankommen.

Was schwebt Ihnen da vor?

HEYDEL Es ist die Frage: Wo findet Schulsport statt und wie können wir ihn am besten mit dem Vereinssport verbinden. Wie kann man da ein gutes System bauen? Wenn ich infrastrukturell etwas entwickle, muss ich es auch erhalten. Das ist nicht immer berücksichtigt worden, wie der Sanierungsstau zeigt. Krefeld hat zu viele Bezirkssportanlagen und zu hohe Betriebskosten. Und nicht alle sind vernünftig frequentiert. Da kann der Löschenhofweg ein Vorzeigeprojekt werden.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

HEYDEL Gerade wurde im Rat beschlossen, dass bei uns im nächsten Jahr ein dritter Kunstrasenplatz entsteht. Für uns ein reines Hilfsprojekt, welches wir dennoch investiv mit einer halben Millionen Euro unterstützen. Planungsfehler der Stadt verschieben das Projekt Sprödental mindestens nach 2032. Anadolu Türkspor und die Ravens sollten dort beheimatet werden, jeder mit einem eigenen Kunstrasenplatz. Da kann man nicht einfach sagen: Pech gehabt. ATS haben wir schon geholfen, das hat gut geklappt, auch mit den Ravens sind wir im guten Austausch. Dann drei Plätze am Löschenhofweg sollen parallel vier wichtige Vereine der Stadt beheimaten, wofür eigentlich fünf Plätze notwendig wären: zwei benötigt der SC Krefeld, je einer ATS, die Ravens und der KFC. Das wird eine sehr ambitionierte Koordination, die ein positives Miteinander aller Beteiligten einfordert. Das Zauberwort wird Kompromisse.

Wie wollen Sie das denn mit drei Plätzen stemmen?

HEYDEL Normalerweise wird jeder Platz mit drei Zeitblöcken bespielt: 17 Uhr bis 18.30, dann bis 20 Uhr, schließlich bis 21.30 Uhr. Wir würden das Modell ändern und vier Trainingsblöcke einführen, was dazu führt, dass jeder Block eine Viertelstunde kürzer ist und wir vorne und hinten eine Viertelstunde ergänzen: ab 16.45 Uhr bis 21.45 Uhr. Wer mit 75 Minuten nicht klar kommt, wärmt sich 15 Minuten vorher woanders ohne Ball auf, was am Löschenhofweg möglich ist.

Ist der SC Krefeld der Head of Sport in der Stadt?

HEYDEL Dieses Projekt ist ein Leuchtturmprojekt. Wir wollen zeigen, wie Zusammenhalt im Sport wirklich funktionieren kann, als privateste Anlage der Stadt zugleich aber auch die städtischste. Wir können vieles, was andere durch fehlende Hauptamtlichkeit nicht vermögen: wir haben 200 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Das Wachstum ist in den vergangenen Jahren extrem geworden, weil wir im Schulbereich so stark sind. Es braucht die Vereine in den Schulen, auch da können wir helfen, aber wir schauen uns an, mit wem wir kooperieren. In der Praxis wird es genug Probleme geben, deshalb braucht es einen guten Austausch. Wir tragen die Verantwortung, weil wir der Verein sind, der wirtschaftlich am stärksten und auch am stärksten im Kinder- und Jugendbereich vernetzt ist. Aus meiner Sicht kann das ein Gamechanger sein, ein Vorzeigeprojekt für städtische Anlagen werden.

Ist das noch Sport oder nicht vielmehr Sozialpolitik?

HEYDEL Ist das nicht die Paraderolle des Sports? Es braucht einen anderen Zusammenhalt in der Gesellschaft, nicht nur im Sport, sondern generell. Der Sport kann aber eine wichtige Rolle dabei spielen. Wir sind gerne bereit dazu, erheben aber nicht den Anspruch alles zu machen, sondern es muss im Miteinander passieren.