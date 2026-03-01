SC Korb gewinnt Krimi, VfR Murrhardt siegt im Stadtderby

Was für ein turbulentes Spektakel, das die Fans von der ersten Sekunde an in Atem hielt! Marco Moreira (2.) und Claudio Isbaner (3.) sorgten mit einem blitzschnellen Doppelschlag für grenzenlosen Jubel im Lager der Hausherren. Doch die Gäste zeigten ein riesiges Kämpferherz: Michael Feldmeier (5.) markierte beinahe postwendend den Anschluss in dieser hochemotionalen Anfangsphase. Schornbach blieb jedoch am Drücker und stellte durch Simon Dreher (30.) den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel peitschte der 1. FC Hohenacker seine Spieler erneut nach vorne, was durch Cedric Sigle (47.) belohnt wurde, bevor Moritz Schilling (52.) die Nerven der Heimfans wieder beruhigte. In einer dramatischen Schlussphase keimte durch Harun Velic (63.) noch einmal Hoffnung bei den Gästen auf, doch Claudio Isbaner (66.) setzte mit seinem zweiten Treffer des Tages den leidenschaftlichen Schlusspunkt unter dieses packende Torfestival.

Ein intensiver Schlagabtausch, der durch puren Siegeswillen und enorme Laufbereitschaft geprägt war. Manuel Holm (2.) schockte die Waiblinger Hintermannschaft mit einem frühen Nadelstich und brachte die Gäste bereits nach wenigen Augenblicken in Führung. Waiblingen schüttelte sich kurz und investierte im zweiten Durchgang alles in die Offensive, was schließlich durch den Ausgleich von Gabriel Martinovic (51.) belohnt wurde. Es entwickelte sich ein nervenaufreibender Kampf um jeden Meter Boden, in dem die Gäste am Ende den längeren Atem bewiesen. Vily Leandre Djine Toukam (71.) avancierte zum gefeierten Helden, als er mit seinem Treffer den Auswärtssieg perfekt machte und die mitgereisten Fans in helle Begeisterung versetzte.

VfR Birkmannsweiler – SV Fellbach II 2:1

In einem packenden Duell voller Leidenschaft behielt der VfR Birkmannsweiler am Ende knapp die Oberhand. Robert Keltsch (12.) brachte die Hausherren mit einer entschlossenen Aktion in Front und sorgte für die nötige Sicherheit im Spiel der Heimelf. Fellbach bewies jedoch Moral und kämpfte sich zurück in die Partie, als Deniz Ergen (24.) einen Handelfmeter eiskalt im Netz versenkte und den Ausgleich markierte. Lange Zeit blieb die Begegnung ein offener Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem beide Teams ihr ganzes Herz auf dem Platz ließen. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung, als Meridon Samahodaj (78.) den Ball zur viel umjubelten Führung über die Linie drückte und damit einen Sieg des unbändigen Willens sicherte.

SV Hertmannsweiler – FC Kosova Kernen 1:1

Ein hart umkämpftes Unentschieden, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten und bis zum Umfallen um diesen einen Punkt fighteten. In einer Begegnung, die vor allem von taktischer Disziplin und stabilen Abwehrreihen geprägt war, lieferten sich die Teams ein intensives Ringen im Mittelfeld. Auch wenn die ganz großen Torerfolge in dieser detaillierten Liste nicht verzeichnet sind, spürte man die Leidenschaft beider Fanlager bei jedem Zweikampf. Am Ende teilten sich beide Mannschaften die Punkte in einem Duell, das durch puren Einsatzwillen bestach und bis zum Schlusspfiff auf Messers Schneide stand.

Anagennisis Schorndorf – TV Weiler/Rems 5:1

Ein berauschender Fußballnachmittag in Schorndorf, der mit viel Offensivpower begeisterte! Ahmed Azzam (5.) eröffnete den Torreigen früh, doch Simon Zasinski (11.) antwortete für die Gäste prompt mit dem Ausgleich. In der Folge übernahm Anagennisis jedoch endgültig das Kommando und glänzte durch enorme Spielfreude. Theodoros Tsilimantos (27.) brachte die Hausherren wieder in Führung, bevor Nenad Laski (49.) kurz nach der Pause nachlegte. Für eine emotionale Achterbahnfahrt sorgte Simon Zasinski (60.), der die große Chance zum erneuten Anschluss per Foulelfmeter vergab. Die Heimelf nutzte diesen Schwung und schraubte das Ergebnis durch den zweiten Treffer von Theodoros Tsilimantos (84.) sowie Shaban Kapllani (90.+2) in der Nachspielzeit in die Höhe. Ein souveräner Heimsieg, der durch Konsequenz im Abschluss beeindruckte.

SV Remshalden – SV Breuningsweiler II 4:1

Der SV Remshalden präsentierte sich vor heimischer Kulisse in absoluter Torlaune und ließ von Beginn an keinen Zweifel an seinem Siegeswillen aufkommen. Tobia Portolano (24.) brach den Bann und versetzte den Anhang mit seinem Führungstreffer in Verzückung. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Adrian Becker (46.) nach und sorgte für eine beruhigende Führung, die Noah Brandhuber (59.) mit einer leidenschaftlichen Aktion weiter ausbaute. Spätestens nach dem Tor von Leon Kienzle (67.) war die Messe gelesen und die Feierlichkeiten auf den Rängen begannen. Den Gästen aus Breuningsweiler gelang durch Louis Schubert (90.) in der Schlussminute lediglich noch Ergebniskosmetik, was die Freude über diesen überzeugenden Heimsieg jedoch in keiner Weise schmälerte.

TB Beinstein – SC Korb 3:4

Was für ein Wahnsinn in Beinstein! In einem hochemotionalen Krimi mit ständig wechselnden Führungen behielten die Gäste aus Korb am Ende das glücklichere Ende für sich. Ilyas Mudhir-Sadikh (1.) und Niklas Lösch (7.) sorgten für einen traumhaften Start der Hausherren und ließen die Fans von einem deutlichen Sieg träumen. Doch Korb schlug durch Simon Linsenmaier (24.) zurück, woraufhin Paul Pfister (25.) fast im Gegenzug wieder für Beinstein erhöhte. Nach dem Seitenwechsel bewies der SC Korb jedoch ein unglaubliches Kämpferherz: Sandro Leander Wirkner (53.) und Mark Wanke (63.) glichen die Partie unter großem Jubel wieder aus. In einer dramatischen Schlussphase, in der beide Teams alles in die Waagschale warfen, wurde Sandro Leander Wirkner (89.) zum ultimativen Matchwinner, als er kurz vor dem Ende den Siegtreffer markierte. Ein dramatisches Herzschlagfinale, das alle Zuschauer völlig atemlos zurückließ.