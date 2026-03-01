SC Korb gewinnt Krimi, VfR Murrhardt siegt im Stadtderby

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
TSV Schornbach II – 1. FC Hohenacker 5:3
Was für ein turbulentes Spektakel, das die Fans von der ersten Sekunde an in Atem hielt! Marco Moreira (2.) und Claudio Isbaner (3.) sorgten mit einem blitzschnellen Doppelschlag für grenzenlosen Jubel im Lager der Hausherren. Doch die Gäste zeigten ein riesiges Kämpferherz: Michael Feldmeier (5.) markierte beinahe postwendend den Anschluss in dieser hochemotionalen Anfangsphase. Schornbach blieb jedoch am Drücker und stellte durch Simon Dreher (30.) den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel peitschte der 1. FC Hohenacker seine Spieler erneut nach vorne, was durch Cedric Sigle (47.) belohnt wurde, bevor Moritz Schilling (52.) die Nerven der Heimfans wieder beruhigte. In einer dramatischen Schlussphase keimte durch Harun Velic (63.) noch einmal Hoffnung bei den Gästen auf, doch Claudio Isbaner (66.) setzte mit seinem zweiten Treffer des Tages den leidenschaftlichen Schlusspunkt unter dieses packende Torfestival.
FSV Waiblingen II – SSV Steinach-Reichenbach 1:2
Ein intensiver Schlagabtausch, der durch puren Siegeswillen und enorme Laufbereitschaft geprägt war. Manuel Holm (2.) schockte die Waiblinger Hintermannschaft mit einem frühen Nadelstich und brachte die Gäste bereits nach wenigen Augenblicken in Führung. Waiblingen schüttelte sich kurz und investierte im zweiten Durchgang alles in die Offensive, was schließlich durch den Ausgleich von Gabriel Martinovic (51.) belohnt wurde. Es entwickelte sich ein nervenaufreibender Kampf um jeden Meter Boden, in dem die Gäste am Ende den längeren Atem bewiesen. Vily Leandre Djine Toukam (71.) avancierte zum gefeierten Helden, als er mit seinem Treffer den Auswärtssieg perfekt machte und die mitgereisten Fans in helle Begeisterung versetzte.
VfR Birkmannsweiler – SV Fellbach II 2:1
In einem packenden Duell voller Leidenschaft behielt der VfR Birkmannsweiler am Ende knapp die Oberhand. Robert Keltsch (12.) brachte die Hausherren mit einer entschlossenen Aktion in Front und sorgte für die nötige Sicherheit im Spiel der Heimelf. Fellbach bewies jedoch Moral und kämpfte sich zurück in die Partie, als Deniz Ergen (24.) einen Handelfmeter eiskalt im Netz versenkte und den Ausgleich markierte. Lange Zeit blieb die Begegnung ein offener Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem beide Teams ihr ganzes Herz auf dem Platz ließen. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung, als Meridon Samahodaj (78.) den Ball zur viel umjubelten Führung über die Linie drückte und damit einen Sieg des unbändigen Willens sicherte.
SV Hertmannsweiler – FC Kosova Kernen 1:1
Ein hart umkämpftes Unentschieden, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten und bis zum Umfallen um diesen einen Punkt fighteten. In einer Begegnung, die vor allem von taktischer Disziplin und stabilen Abwehrreihen geprägt war, lieferten sich die Teams ein intensives Ringen im Mittelfeld. Auch wenn die ganz großen Torerfolge in dieser detaillierten Liste nicht verzeichnet sind, spürte man die Leidenschaft beider Fanlager bei jedem Zweikampf. Am Ende teilten sich beide Mannschaften die Punkte in einem Duell, das durch puren Einsatzwillen bestach und bis zum Schlusspfiff auf Messers Schneide stand.
Anagennisis Schorndorf – TV Weiler/Rems 5:1
Ein berauschender Fußballnachmittag in Schorndorf, der mit viel Offensivpower begeisterte! Ahmed Azzam (5.) eröffnete den Torreigen früh, doch Simon Zasinski (11.) antwortete für die Gäste prompt mit dem Ausgleich. In der Folge übernahm Anagennisis jedoch endgültig das Kommando und glänzte durch enorme Spielfreude. Theodoros Tsilimantos (27.) brachte die Hausherren wieder in Führung, bevor Nenad Laski (49.) kurz nach der Pause nachlegte. Für eine emotionale Achterbahnfahrt sorgte Simon Zasinski (60.), der die große Chance zum erneuten Anschluss per Foulelfmeter vergab. Die Heimelf nutzte diesen Schwung und schraubte das Ergebnis durch den zweiten Treffer von Theodoros Tsilimantos (84.) sowie Shaban Kapllani (90.+2) in der Nachspielzeit in die Höhe. Ein souveräner Heimsieg, der durch Konsequenz im Abschluss beeindruckte.
SV Remshalden – SV Breuningsweiler II 4:1
Der SV Remshalden präsentierte sich vor heimischer Kulisse in absoluter Torlaune und ließ von Beginn an keinen Zweifel an seinem Siegeswillen aufkommen. Tobia Portolano (24.) brach den Bann und versetzte den Anhang mit seinem Führungstreffer in Verzückung. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Adrian Becker (46.) nach und sorgte für eine beruhigende Führung, die Noah Brandhuber (59.) mit einer leidenschaftlichen Aktion weiter ausbaute. Spätestens nach dem Tor von Leon Kienzle (67.) war die Messe gelesen und die Feierlichkeiten auf den Rängen begannen. Den Gästen aus Breuningsweiler gelang durch Louis Schubert (90.) in der Schlussminute lediglich noch Ergebniskosmetik, was die Freude über diesen überzeugenden Heimsieg jedoch in keiner Weise schmälerte.
TB Beinstein – SC Korb 3:4
Was für ein Wahnsinn in Beinstein! In einem hochemotionalen Krimi mit ständig wechselnden Führungen behielten die Gäste aus Korb am Ende das glücklichere Ende für sich. Ilyas Mudhir-Sadikh (1.) und Niklas Lösch (7.) sorgten für einen traumhaften Start der Hausherren und ließen die Fans von einem deutlichen Sieg träumen. Doch Korb schlug durch Simon Linsenmaier (24.) zurück, woraufhin Paul Pfister (25.) fast im Gegenzug wieder für Beinstein erhöhte. Nach dem Seitenwechsel bewies der SC Korb jedoch ein unglaubliches Kämpferherz: Sandro Leander Wirkner (53.) und Mark Wanke (63.) glichen die Partie unter großem Jubel wieder aus. In einer dramatischen Schlussphase, in der beide Teams alles in die Waagschale warfen, wurde Sandro Leander Wirkner (89.) zum ultimativen Matchwinner, als er kurz vor dem Ende den Siegtreffer markierte. Ein dramatisches Herzschlagfinale, das alle Zuschauer völlig atemlos zurückließ.
SV Allmersbach II – FSV Weiler zum Stein 4:2
In Allmersbach erlebten die Fans die großen Christian-Seitz-Festspiele! Mit einem berauschenden Doppelschlag brachte Christian Seitz (14., 16.) die Hausherren früh auf die Siegerstraße und versetzte den Anhang in Ekstase. Doch Weiler zum Stein bewies Moral und kämpfte sich durch Maximilian Sacher (41.) noch vor der Pause leidenschaftlich zurück in die Partie. Nach dem Seitenwechsel war es erneut der überragende Christian Seitz (72.), der mit seinem dritten Treffer des Tages für vermeintliche Klarheit sorgte. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und machten es durch Julian Mitterlindner (76.) noch einmal richtig spannend. In einer hochemotionalen Schlussphase behielt Francesco Onorati (89.) die Nerven und markierte den viel umjubelten Endstand für die Allmersbacher Reserve.
FV Sulzbach/Murr – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 2:5
Was für ein turbulenter Schlagabtausch, der durch pure Offensivpower bestach! Den ersten Grund zum Jubeln hatten die Gäste, als Pascal Hofer (31.) den Bann brach. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Eduard Erdel (38.) glich mit viel Herzblut aus. Doch nach dem Seitenwechsel zündete die Spielgemeinschaft den Turbo. Christian Marino (49., 64.) avancierte mit einem leidenschaftlichen Doppelpack zum Matchwinner, bevor David Heeb (67.) den Vorsprung weiter in die Höhe schraubte. Zwar keimte bei Sulzbach durch den Treffer von Fabian Ganszki (88.) noch einmal kurz Hoffnung auf, doch Pascal Hofer (90.) setzte per Foulelfmeter den emotionalen Schlusspunkt unter diesen verdienten Auswärtssieg.
VfR Murrhardt – TSC Murrhardt 3:0
Das Stadtderby in Murrhardt bot alles, was das Fußballherz begehrt: Leidenschaft, Intensität und klare Verhältnisse! Der VfR übernahm von Beginn an das Kommando und belohnte sich durch Jan Niklas Schommer (17.), der die Weichen früh auf Sieg stellte. Marco Kiefer (27.) legte noch vor der halben Stunde nach und sorgte für eine beruhigende Pausenführung. In der zweiten Halbzeit wurde es hitzig, was schließlich in einer Gelb-Roten Karte gegen Muharrem Voci (82.) wegen wiederholten Foulspiels gipfelte. Die Überzahl nutzte der VfR eiskalt aus, als Yannik Traub (84.) den Sack endgültig zumachte und den Derbysieg perfekt machte.
SGM Erbstetten/TSG Backnang II – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 1:2
Ein packendes Duell auf Augenhöhe, das erst in der Schlussphase seinen dramatischen Höhepunkt fand. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Simon Geldner (44.) für riesigen Jubel bei der Heimelf und brachte sein Team in Führung. Doch die Gäste kamen mit unbändigem Willen aus der Kabine: Lukas Krawtschuk (50.) markierte fast unmittelbar nach Wiederanpfiff den Ausgleich. Es entwickelte sich eine leidenschaftliche Abwehrschlacht, in der beide Teams um jeden Zentimeter Rasen fighteten. Das glücklichere Ende für sich hatte schließlich die SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg, als Luca Weller (83.) mit einer entschlossenen Aktion den späten Siegtreffer erzielte und die mitgereisten Fans in helle Begeisterung versetzte.
SV Steinbach – Großer Alexander Backnang 6:0
Eine regelrechte Machtdemonstration in Steinbach! Die Hausherren spielten sich in einen wahren Rausch und ließen den Gästen nicht den Hauch einer Chance. Talha Ünal (10.) eröffnete den Torreigen früh, bevor Taner Bakir (22., 33.) die Führung mit zwei souverän verwandelten Foulelfmetern noch vor der Pause ausbaute. Auch im zweiten Durchgang blieb Steinbach hungrig und glänzte durch enorme Spielfreude. Arbenit Kryeziu (69.) und erneut Talha Ünal (75.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, bevor Paul Kengeter (85.) den Schlusspunkt unter diesen berauschenden Fußballnachmittag setzte. Ein Sieg der Entschlossenheit, der keine Fragen offen ließ.
FC Welzheim – TSV Sulzbach-Laufen 3:0
Der FC Welzheim präsentierte sich vor heimischer Kulisse als die reifere und konsequentere Mannschaft. Nach einer Phase des Abtastens brach Nico Dyrska (35.) den Bann und brachte sein Team in Front. Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren weiterhin mit viel Zug zum Tor und legten durch Patrick Wenzel (50.) nach. Sulzbach-Laufen mühte sich zwar redlich und warf viel Leidenschaft in die Waagschale, fand aber kein Mittel gegen die stabile Defensive der Welzheimer. Tim Schneidereit (65.) sorgte schließlich für die endgültige Entscheidung in einer Partie, die der FC Welzheim über weite Strecken souverän kontrollierte.
SK Fichtenberg – SV Unterweissach II 5:0
Ein berauschender Heimsieg für den SK Fichtenberg, der bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Erfolg stellte. Nicolas Schmiedt (4.) schockte die Gäste mit einem Blitzstart, und als Luis Weinberger (19.) kurz darauf erhöhte, war der Widerstand der Unterweissacher Reserve sichtlich gebrochen. In der zweiten Halbzeit spielten die Hausherren befreit auf. Marius Ziegler (64.) behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter sicher. In der Schlussphase krönten Nicolas Schmiedt (81.) mit seinem zweiten Treffer und Jannik Paxian (84.) die starke Mannschaftsleistung. Ein Nachmittag voller Spielfreude, der den Fans in Fichtenberg noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Es fand kein Spiel statt.
Es fand kein Spiel statt.
