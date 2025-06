SC Kohlheck gewinnt den AH-Kreispokal

In Gruppe 2 forderte die unfassbare Hitze nach Abschluss der Vorrunde ihr erstes “Opfer”. Der neben dem 1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden für das Halbfinale qualifizierte DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden trat in Hinblick auf ihr knappes Personal mit der Bitte um Verzicht auf das Halbfinale an den Veranstalter heran. So übernahm die SG Kastel/Kostheim den Platz des zweiten Halbfinalisten.

In den Halbfinals blieb der SC Klarenthal mit 2:0 gegen die SG Kastel/Kostheim siegreich und der SC Kohlheck mit 3:0 gegen SV Blau-Gelb.