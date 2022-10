SC Klarenthal: Prekäre Lage nach Vereinsheim-Brand Etliche Gegenstände, Materialien und Erinnerungen wurden vernichtet +++ Verein wohl nicht gegen Feuer versichert +++ Zahlreiche Geld- und Sachspenden

Wiesbaden. Der am Morgen des vergangenen Mittwochs im Vereinsheim des Kreisoberligisten SC Klarenthal ausgebrochene Brand hat den Verein in eine prekäre Lage gebracht. Gleichzeitig ist eine Welle der Hilfsbereitschaft angelaufenen. Der Sportliche Leiter Rachid Rahou und Teammanager Thomas Schwinge haben bereits Geld- und Sachspenden erhalten. Dazu jede Menge Hilfsangebote. „Viele Wiesbadener Vereine haben sich gemeldet. Aber auch Clubs aus dem Rhein-Main-Gebiet“, erläutert Rahou.

Wobei jeder Euro und jede Sachspende hilft. Denn nach den Erkenntnissen von Rachid Rahou „sind wir gegen alles versichert, nur nicht gegen Feuer“. Ein fataler Umstand. An diesem Dienstag wird nun ein Gutachter im Beisein von Kripo-Beamten das seitdem versiegelte Vereinsheim in Augenschein nehmen. Brandstiftung, das hatte die Polizei versichert, sei auszuschließen.

Den Ur-Klarenthalern um Wolfgang Renner, die beim Bau tatkräftig mitangepackt hatten, dürfte das Herz bluten. „Es sind viele Erinnerungen verbrannt, aber wir werden neue schaffen“, versprüht Rachid Rahou Entschlossenheit. Bei der Wiesbadener Volksbank (DE 34 5109 0000 0023 0176 01) und bei der Nassauischen Sparkasse (DE 05 5105 0015 0138 0237 10) sind Spendenkonten eingerichtet worden. Die Banken selbst hätten darauf bereits Spendenbeträge gebucht, zeigt sich Rahou dankbar. Genauso wie über die vier Trikotsätze, die SCK-Sponsor Aygün Aydin von der Biebricher Fahrschule Ay-Go bestellt hat. Ferner habe der SV Frauenstein mit Sportchef und Interimstrainer Werner Orf spontan zehn Bälle übergeben.

Etliche Vereine bieten Hilfe an

Der FSV Schierstein 08 mit Spielausschuss-Chef Sven Lauterbach habe am Samstag zum Freundschaftsspiel in Klarenthal Equipment und Getränke mitgebracht. Aladin Pilica vom SV Bosna, Mike Steinbach vom SV Erbenheim, Martin Fraund von der Germania, Deniz Bilgen vom FSV Wiesbaden, Dennis Schneider von Schierstein 13, Jakob Blech vom SC Gräselberg, Stefan Weigl vom SC Kohlheck sowie etliche weitere Wiesbadener Vereine hätten Hilfe angeboten, verspürt Klarenthals Sportlicher Leiter eine ungeahndete Solidarität.

Einhergehend plant er „ein Benefizspiel gegen einen attraktiven Gegner“. Der Spielbetrieb ist derweil nicht gefährdet, weil im Vereinsheim keine Kabinen untergebracht sind. Sie befinden sich in der angrenzenden Sporthalle. Doch das Vereinsheim wird auf nicht absehbare Zeit als Treffpunkt fehlen. Räumlichkeiten, die übergangsweise als Ersatz dienen könnten, sieht Rachid Rahou derzeit nicht. Was nichts am kollektiven Klarenthaler Kampfgeist ändert, alle Hebel für die anstehende Sanierung in Bewegung zu setzen.