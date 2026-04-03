SC Kirchdorf will sechs Punkte im Osternest – FC Moosburg holt Remis Fußball-Kreisliga 2 von Matthias Spanrad · 03.04.2026, 19:50 Uhr · 0 Leser

Drückten der Partie durchaus ihren Stempel auf: Die Moosburger (in Weiß) lieferten gegen Allershausen eine starke Leistung ab, die ihnen aber nur einen Zähler einbrachte. – Foto: Lehmann

Der SC Kirchdorf hat am Osterwochenende zwei ganz wichtige Heimspiele. Derweil waren zwei andere Teams schon am Gründonnerstag aktiv.

Die Fußballer des TSV Allershausen drohen den Anschluss an Spitzenreiter Finsing zu verlieren. Dafür war das Remis am Donnerstag beim FC Moosburg, der sich ein 1:1 erkämpfte, fast schon zu wenig. Derweil könnte der SC Kirchdorf zu Ostern gleich zwei große Schritte zum Klassenerhalt in der Kreisliga 2 machen. Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr FC Moosburg FC Moosburg TSV Allershausen Allershausen 1 1 Abpfiff FC Moosburg – TSV Allershausen 1:1 (1:0). So recht wussten sie hinterher nicht, ob sie enttäuscht sein oder sich freuen sollten. 1:1 spielten die Moosburger Fußballer am Donnerstagabend gegen den TSV Allershausen, „doch drei Punkte wären drin gewesen“, ärgerte sich FCM-Spielertrainer Florian Bittner. Der Grund: Die Dreirosenstädter hatten bis 65. Minute geführt und gegen den Tabellenzweiten nicht nur super mitgespielt, sondern dem Match auch durchaus ihren Stempel aufgedrückt. Der Beleg ist der Treffer zum 1:0, das wunderbar herausgespielt war: Nach einer Ecke legte ein Moosburger Akteur das Leder zurück – und Matthias Hilz schlenzte die Kugel ins Eck (36.).

Auch in der Folge hatte der FCM starke Szenen, am Ende fehlte in einer hitzigen Partie jedoch das nötige Quäntchen. So kam der Ausgleich für die Ampertaler glücklich zustande: Einen weiten Freistoß hatte Keeper Benjamin Prechtl nicht gescheit abwehren können, das Leder fiel Luca Rothamer vor die Füße – und dieser fackelte nicht lange und machte das 1:1 (65.). In der Schlussphase hatte Maximilian Denteler dann sogar noch die große Chance auf den Moosburger Siegtreffer. Dabei spielte der FCM nach der Gelb-Roten Karte für Timon Alar (64.) in Unterzahl. SC Kirchdorf – TSV Nandlstadt (Samstag, 15 Uhr) und SC Kirchdorf – FC Moosinning II (Montag, 15 Uhr). Bei den Kirchdorfern steht am Osterwochenende neben der Eiersuche vor allem eines auf dem Programm: Fußball spielen. Gleich zwei Partien haben sie zu bestreiten, beide daheim – und beide richtig wichtig. Sie seien „absolut richtungsweisend“, betont Trainer Andreas Apold. Und deshalb hat der Coach auch ein klares Ziel ausgerufen: Vier Punkte sollen es zu Ostern mindestens sein.

Heute, 15:00 Uhr SC Kirchdorf 1971 SC Kirchdorf FC Moosinning Moosinning II 15:00 PUSH