SC Kirchdorf will sechs Punkte im Osternest – FC Moosburg holt Remis

Der SC Kirchdorf hat am Osterwochenende zwei ganz wichtige Heimspiele. Derweil waren zwei andere Teams schon am Gründonnerstag aktiv.
Die Fußballer des TSV Allershausen drohen den Anschluss an Spitzenreiter Finsing zu verlieren. Dafür war das Remis am Donnerstag beim FC Moosburg, der sich ein 1:1 erkämpfte, fast schon zu wenig. Derweil könnte der SC Kirchdorf zu Ostern gleich zwei große Schritte zum Klassenerhalt in der Kreisliga 2 machen.
FC Moosburg – TSV Allershausen 1:1 (1:0). So recht wussten sie hinterher nicht, ob sie enttäuscht sein oder sich freuen sollten. 1:1 spielten die Moosburger Fußballer am Donnerstagabend gegen den TSV Allershausen, „doch drei Punkte wären drin gewesen“, ärgerte sich FCM-Spielertrainer Florian Bittner. Der Grund: Die Dreirosenstädter hatten bis 65. Minute geführt und gegen den Tabellenzweiten nicht nur super mitgespielt, sondern dem Match auch durchaus ihren Stempel aufgedrückt. Der Beleg ist der Treffer zum 1:0, das wunderbar herausgespielt war: Nach einer Ecke legte ein Moosburger Akteur das Leder zurück – und Matthias Hilz schlenzte die Kugel ins Eck (36.).
Auch in der Folge hatte der FCM starke Szenen, am Ende fehlte in einer hitzigen Partie jedoch das nötige Quäntchen. So kam der Ausgleich für die Ampertaler glücklich zustande: Einen weiten Freistoß hatte Keeper Benjamin Prechtl nicht gescheit abwehren können, das Leder fiel Luca Rothamer vor die Füße – und dieser fackelte nicht lange und machte das 1:1 (65.). In der Schlussphase hatte Maximilian Denteler dann sogar noch die große Chance auf den Moosburger Siegtreffer. Dabei spielte der FCM nach der Gelb-Roten Karte für Timon Alar (64.) in Unterzahl.
SC Kirchdorf – TSV Nandlstadt (Samstag, 15 Uhr) und SC Kirchdorf – FC Moosinning II (Montag, 15 Uhr). Bei den Kirchdorfern steht am Osterwochenende neben der Eiersuche vor allem eines auf dem Programm: Fußball spielen. Gleich zwei Partien haben sie zu bestreiten, beide daheim – und beide richtig wichtig. Sie seien „absolut richtungsweisend“, betont Trainer Andreas Apold. Und deshalb hat der Coach auch ein klares Ziel ausgerufen: Vier Punkte sollen es zu Ostern mindestens sein.
Als die vermeintlich leichtere Aufgabe hat Apold dabei das Landkreis-Derby mit den Hallertauern ausgemacht. „Nandlstadt liegt uns mehr“, sagt er. Dennoch gehe man das Spiel höchst vorsichtig an. „Ihre Art und Weise zu spielen, ist unangenehm“, zeigt Apold auf. „Ihre Standards sind stark, und sie wissen, wie sie nach vorne spielen müssen.“ Verhindern wollen die Kirchdorfer dabei den Verlauf des Hinspiels, als der SCK am Ende beim 1:3 mit leeren Händen dastand.
Höchste Achtung hat Apold allerdings auch vor dem zweiten Gegner, der Moosinninger Reserve. Insbesondere, weil man nie wisse, wie viel Hilfe vom Bezirksliga-Team komme, „das haben wir ja beim letzten Aufeinandertreffen gesehen“. Letztlich zählt aber vor allem die eigene Leistung – und da schwört der Coach seine Elf ein: „Wenn du die Relegation vermeiden willst, musst du solche Heimspiele gewinnen.“
Mit welcher Startelf das jeweils passieren soll, steht noch nicht fest. SCK-Stürmer Thomas Hadler ist angeschlagen und mehr als fraglich. Zudem steht Philip Czypull erst am Montag zur Verfügung, sein Ferienflieger landet kurz vor dem Anpfiff. Für alle anderen gilt: Gas geben, damit am Ende im Idealfall sechs Punkte im Osternest liegen.