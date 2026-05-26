SC Kirchdorf verliert gegen Wartenberg – Klassenerhalt in Gefahr

Coach Florian Bittner und die Moosburger Männer müssen weiterhin zittern. – Foto: FuPa

TSV Nandlstadt – FC Lengdorf 1:0 (1:0). Wichtige Punkte gab es schon am Freitag für die Hallertauer: Die gewannen knapp und etwas glücklich, sprangen damit aber über den direkten Abstiegsstrich und haben die Relegationsteilnahme wieder selbst in der Hand. „Am Ende war es verdient, weil wir mehr investiert haben“, fasste TSV-Spartenchef Sebastian Löffler die 90 Minuten zusammen.

Freud und Leid lagen im Abstiegskampf einmal mehr eng beisammen: Während der FC Moosburg mit einem 2:1 in Eitting Big Points landete, musste der SC Kirchdorf mit dem 0:2 gegen Wartenberg einen weiteren Rückschlag im Kampf um den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga 2 hinnehmen.

FC Eitting – FC Moosburg 1:2 (0:1). Am Ende überwog doch die Enttäuschung: Zwar hatten die FCM-Fußballer gerade den nächsten verdienten Sieg eingefahren, der – so die Hoffnung vor dem Spieltag – für den sicheren Klassenerhalt reichen sollte. Weil aber auch die Konkurrenz kräftig punktete, müssen die Bonauer weiter zittern. Und wollten nach dem Abpfiff nicht einmal den üblichen Abschlusskreis bilden. „Wir konnten uns nicht richtig freuen“, sagte hinterher Spielertrainer Florian Bittner, der maßgeblich am Sieg beteiligt war.

Ein Aufbäumen der Nandlstädter Fußballer war zu erkennen. Lengdorf zog aber auch nicht voll durch und ging, gerade in Durchgang eins, zu sorglos mit seiner Feldüberlegenheit um. Glück hatte der TSV zudem beim frühen Führungstreffer: Florian Thieme lenkte einen strammen Schuss von Niklas Tafelmaier ins eigene Tor ab (6.). In Halbzeit zwei hatte Nandlstadt erneut Dusel: Nach einem Foul im Strafraum parierte der zuvor erst eingewechselte Ersatztorhüter Jonathan Stampfer einen Elfmeter von Alexander Kiefinger. Mit einem Sieg am kommenden Samstag in Kranzberg hätte der TSV Relegationsplatz zwölf sicher.

Davor hatten die Gäste vieles richtig gemacht. Etwa beim 1:0, als der FCM einen Eittinger Fehler im Spielaufbau nutzte und schnell kombinierte. Letztlich legte Bittner einen Pass quer, den Karlo Rimac sicher verwandelte (19.). Und nach knapp einer Stunde sorgte Bittner selbst für die Vorentscheidung: Nach einem schnellen Einwurf war Eitting nicht gut sortiert – und nach einem perfekten Lüttig-Steckpass legte Noah Thalpe Liyanage ab für Bittner, der auf 2:0 stellte (56.). Rimac und insbesondere Timon Alar (Bittner: „Den kann man schon mal machen“) vergaben danach Chancen aufs dritte Tor. So kam der FCE noch zum Anschluss, jedoch spät: Nach einem Handspiel im Strafraum traf Sebastian Gruber vom Punkt (88.). Jetzt steht für die Moosburger am kommenden Samstag der finale Showdown gegen Mitkonkurrent Kirchdorf an.

SC Kirchdorf – TSV Wartenberg 0:2 (0:2). Richtig groß war die Enttäuschung in Kirchdorf – und so wusste Trainer Andreas Apold kurz nach dem Abpfiff gar nicht, wie er die Partie resümieren sollte. Wartenberg sei spritziger und giftiger gewesen, analysierte der Coach. „Waren wir vielleicht etwas zu übermotiviert?“, fragte er beinahe rhetorisch. Sein Fazit: „Das war verdient, muss man sagen.“

Der TSV ließ wenig zu und stand defensiv sattelfest – obwohl die Wartenberger noch das Nachholspiel vom Donnerstag (1:1 gegen Berglern) in den Knochen hatten. Während der SCK den Abstiegskampf nicht annahm, machten die Gäste bereits im ersten Durchgang alles klar: Der Führung ging ein Eckball voraus, den Florian Hornauer zunächst aufs Gehäuse brachte, den Abpraller stocherte dann Christian Angermaier mit Geschick ins Tor (25.). Und nur acht Minuten später war die Messe für die Ampertaler fast schon gelesen: Nach einem feinen Steckpass von Luca Neske war Hornauer der Kirchdorfer Verteidigung enteilt und behielt vor Keeper Johann Maier die Nerven (33.). Und auch nach dem Seitentausch konnten die Sportclub-Mannen den Dreier der Gäste nicht mehr in Gefahr bringen. Jetzt sind die Kirchdorfer am letzten Spieltag – ausgerechnet in Moosburg – umso mehr gefordert. Denn ein Remis könnte zu wenig sein, um die Klasse direkt zu halten.

BC Attaching – SC Moosen 5:0 (3:0). Einen starken Heimabschluss feierte der viertplatzierte BCA, der die beste Rückrundenmannschaft ist. „Der Sieg war verdient, auch in der Höhe“, freute sich Trainer Stephan Fürst. Die Führung fiel vom Punkt: Nach einem Foul an Jonas Sittenauer gab es Elfmeter, den Leon Klingseisen verwandelte (3.). Und Attaching legte nach – durch Lukas Huber (11.) und Klingseisen (44.). Nach der Pause schnürte Sittenauer (60./89.) einen Doppelpack und sorgte für den höchsten Saisonsieg des BCA.