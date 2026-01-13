SC Kirchdorf sammelt wertvolle Erfahrungen bei der Oberbayerischen

Der Kreisligist schied in Ottobrunn in der Vorrunde aus. Trotzdem zieht Trainer Peter Hannich ein positives Fazit der A-Junioren-Meisterschaft.

Ottobrunn/Kirchdorf – Zwei starke Auftritte bei den Meisterschaften im Landkreis Freising sowie im Fußballkreis Donau/Isar haben dem SC Kirchdorf ein ultimatives Hallenerlebnis beschert. Bei den oberbayerischen Titelkämpfen der A-Junioren in Ottobrunn war der Kreisligist krasser Außenseiter. Nach zwei Unentschieden und zwei Niederlagen kam bereits in der Vorrunde das Aus. Aber die Mannschaft hat sich trotz des letzten Platzes in der Gruppe A gut verkauft.

Im Auftaktspiel gab es ein 0:3 gegen die DJK Ingolstadt – und da mussten die Kirchdorfer am Ende Lehrgeld zahlen. Trainer Peter Hannich hatte sein Team etwas defensiver eingestellt. Das funktionierte auch ganz gut, nach der Hälfte der acht Spielminuten stand es noch 0:0. Doch dann wurde der Underdog mutiger, und jeder Fehler wurde böse bestraft.

Kirchdorf führt gegen Deisenhofen

In der zweiten Partie wartete der FC Deisenhofen – und da gingen die Kirchdorfer Junioren in der vierten Minute durch Simon Steininger sogar mit 1:0 in Führung. Doch in den letzten 180 Sekunden der Partie wurde der Druck zu groß: Deisenhofen schlug mit vier Toren zurück und gewann mit 4:1. Damit war aufgrund des schlechten Torverhältnisses das Weiterkommen kaum noch möglich. „Um einer der besten Gruppendritten zu werden, brauchte man mindestens sechs Punkte“, sagte Hannich. Deisenhofen wurde in der Gruppe A Erster, scheiterte später allerdings unglücklich im Halbfinale und wurde Turnierdritter.

Im dritten Gruppenspiel gegen Türkgücü München holte der SCK ein 0:0, wobei der Gegner mehr Möglichkeiten hatte. Torhüter Sam Stanglmayer hielt den ersten Punktgewinn fest – und überhaupt machte der Kirchdorfer Schlussmann das ganze Turnier über einen Riesenjob. Trotzdem: Nach drei Vorrundenspielen war das Ausscheiden auch rechnerisch besiegelt. Die Kirchdorfer hätten aber gerne noch einen Sieg mit nach Hause genommen. Dazu fehlten nur zehn Sekunden: Im vierten Gruppenmatch gegen den Kirchheimer SC kassierten die Ampertaler mit dem letzten Torschuss den Ausgleich. Zuvor hatte Nils Augst den SCK in Führung gebracht – und diesen Sieg hätte sich das Team auch verdient gehabt. Diese Partie war definitiv das beste Turnierspiel der Kirchdorfer.

„Die Meisterschaft war ein Riesenerlebnis für uns.“

Fazit: „Die Meisterschaft war ein Riesenerlebnis für uns“, resümierte Coach Hannich. „Es hat richtig Spaß gemacht. Die Mannschaft und ich als Trainer haben viel gelernt.“ Er machte außerdem deutlich, dass das fußballerische Niveau bei den oberbayerischen Titelkämpfen nicht vergleichbar sei mit den beiden Meisterschaftsturnieren, die man im Dezember in Zolling gespielt hatte.

Hannich bekräftigte nach dem Turnier aber auch, „dass wir da nächstes Jahr wieder mitspielen wollen“. Denn die Mannschaft dürfte in der kommenden Saison weitestgehend zusammenbleiben – und hat dann wieder das Level, um sich abermals den Startplatz des Donau/Isar-Kreissiegers zu sichern. Hannich traut das seiner Truppe zu. Nach dieser ersten Teilnahme könne man sich deutlich besser auf die Duelle mit den nominell besseren Gegnern einstellen. Apropos besser: Die Bezirksmeisterschaft gewann der SV Waldeck Obermenzing, und Zweiter wurde der TSV 1860 Rosenheim.