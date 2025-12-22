SC Kirchdorf gewinnt die Kreismeisterschaft Donau/Isar

Der SC Kirchdorf dominierte das Turnier in Zolling. Die A-Junioren fahren nun zur oberbayerischen Meisterschaft nach Ottobrunn.

Zolling – Drei A-Junioren-Mannschaften aus dem Landkreis Freising durften bei der Hallenmeisterschaft des Fußballkreises Donau/Isar starten – und eine kam durch: Der SC Kirchdorf landete den großen Wurf, war das beste Team des Turniers und gewann am Ende völlig verdient den Kreisentscheid. Nun geht die Reise weiter zur oberbayerischen Meisterschaft, die am 11. Januar in Ottobrunn ausgetragen wird.

Die Begegnungen in der Zollinger Sporthalle waren insgesamt sehr ausgeglichen – und es fielen nicht viele Tore. In 20 Vorrundenspielen gab es fünfmal ein 0:0 und viermal ein 1:0. In den Partien des SC Kirchdorf gab es eine Torgarantie – aber nur auf einer Seite: Die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Elzenbeck marschierte mit vier Siegen sowie 8:0 Treffern durch die Gruppenphase, trat diszipliniert auf und avancierte damit zum Favorit für die Entscheidungsspiele.

Die perfekte Vorrunde

In ihrem ersten Match in der Gruppe A erzielten die Kirchdorfer auch die erste Bude des Turniers. Wobei beim 3:0 gegen die SG FC Moosinning (Tore: Noah Stubenvoll, Gianluca Montalto, Nils Augst) niemand ahnte, dass sich diese beiden Teams im Finale erneut gegenüberstehen würden. Nach dem 1:0 über den FC Arnsberg (Treffer: Jakob Steinberger) machte der SCK im Derby das Halbfinale klar: Beim 3:0 gegen die gastgebende Spielgemeinschaft Palzing/Zolling netzten Augst, Stubenvoll und Montalto ein. Mit seinem Tor zum 1:0-Sieg gegen den TSV Etting sorgte Stubenvoll dann für die perfekte Vorrunde.

Im Halbfinale gegen den SV Manching zeigten die Kirchdorfer allerdings, dass sie auch im Sechsmeterschießen zu null gewinnen können: Nach torlosen zehn Minuten trafen Steininger, Augst und Steinberger vom Punkt, während Keeper Sam Stanglmayer nicht zu bezwingen war. So gab es im Finale das Wiedersehen mit Moosinning – und das erste Gegentor aus dem Spiel heraus. Beim Endspiel um die Kreismeisterschaft erzielte Augst die Kirchdorfer Führung, aber vier Sekunden vor dem Ende kassierte das Team den späten Ausgleich. Im Sechsmeterschießen trafen mit Steininger, Sebastian Trost, Augst, Steinberger und Montalto alle fünf Kirchdorfer Schützen zum 6:4-Erfolg. „Die Mannschaft hat es sich verdient“, sagte Coach Elzenbeck und betonte, dass der kleine SCK alle Jugendklassen ohne Spielgemeinschaft abdecke. Das macht den Coup in der Halle noch wertvoller.

So schnitten die anderen Landkreisteams ab

In der Kirchdorfer Gruppe A wurde Gastgeber Palzing/Zolling mit nur einem Punkt und 0:8 Toren Tabellenletzter. Die Mannschaft hatte einige Ausfälle, zudem verletzte sich Kilian Aumann. Nach einem 0:0 zum Auftakt gegen Arnsberg gab es drei Niederlagen gegen Etting (0:2), Kirchdorf (0:3) und Moosinning (0:3).

In der anderen Gruppe startete die Spielgemeinschaft Langenbach/Oberhummel mit Unentschieden gegen die SpVgg Altenerding (0:0), den FSV Pfaffenhofen (0:0) und den TSV Gaimersheim (1:1). Mit einem Sieg gegen Manching wäre man ins Halbfinale eingezogen, doch es gab ein 0:2. Durch den direkten Vergleich zwischen drei punktgleichen Teams reichte es am Ende nur für Rang fünf in der Gruppe B. Das Team gewann dann das Spiel um Platz neun mit 1:0 gegen Palzing/Zolling.

Langenbachs Trainer Fabian Riedl ärgerte sich bei der Manching-Niederlage über strittige Schiedsrichterentscheidungen und sagte: „Ich habe in unseren Spielen kein besseres Team gesehen. Aber uns hat nach vorne die Durchschlagskraft gefehlt.“