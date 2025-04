SC Kirchasch will „Platz fünf“ in der Kreisklasse – Alle Trainer haben verlängert

Kirchasch - „Wir stehen gut da“, lautete das zufriedene Resümee des scheidenden Vorsitzenden Hermann Enzbrunner beim Sportclub in der Jahreshauptversammlung. Neben dem Bau des neuen Sportheims machen auch die Erfolge der Mannschaften viel Freude, vom Team der Herren in der Kreisliga bis hinunter zu den Jüngsten, den Bambini.

Tobias Bartl und Co. bleiben weiter Trainer beim SC Kirchasch

Was die zweite Mannschaft angehe, sei der Wiederaufstieg in die A-Klasse mit 14 Siegen gelungen, „der schnellste Klassenerhalt in unserer Vereinsgeschichte“. Das dritte Herren-Team schließlich sei 2024 in der C-Klasse Siebter geworden.