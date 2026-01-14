SC Kiezmove Friedenau e.V verklagt BFV-Präsidium Verein verlangt Offenlegung aller Abstimmungsergebnisse des BFV-Verbandstags 2025

Der Verein Kiezmove Jugendfreizeit und SC Kiezmove Friedenau e. V. reicht beim Verbandsgericht des Berliner Fußball-Verbands (BFV) Klage gegen das BFV-Präsidium ein. Hintergrund ist die Weigerung des Präsidiums, die Abstimmungsergebnisse des jüngsten Verbandstags zu veröffentlichen. Das bestätigt der Vorsitzende Sebastian Howe telefonisch gegenüber FuPa Berlin

Nach Darstellung von Kiezmove erfolgen sämtliche Beschlüsse auf dem Verbandstag gemäß § 18.2 der BFV-Satzung als offene Abstimmungen. Daraus ergebe sich ein Anspruch auf vollständige Transparenz über das Abstimmungsverhalten aller Stimmberechtigten. Zwar habe das Präsidium zunächst die Bereitschaft zur Offenlegung signalisiert, diese Zusage später jedoch zurückgezogen. Aus Sicht des Vereins beschädige dieses Vorgehen die demokratische Legitimation des amtierenden Präsidiums.

Parallel dazu fordert Kiezmove das Verbandsgericht auf, die Zusammensetzung und Repräsentativität des Verbandstags zu bewerten. Nach Angaben des Vereins würden nur rund 60 von etwa 200 Mitgliedsvereinen eingeladen, sodass weniger als ein Drittel der Vereine tatsächlich vertreten sei. Dadurch verliere das höchste Organ des BFV an demokratischer Substanz.

Besonders kritisch bewertet der Verein den hohen Stimmenanteil des Präsidiums auf dem Verbandstag. In Kombination mit der geringen Präsenz der Vereine entstehe eine Machtkonstellation, in der sich das Präsidium faktisch selbst bestätige. Kiezmove sieht den Verdacht, dass zentrale Beschlüsse nur mithilfe dieser Stimmenmehrheit zustande kommen – gegen die Mehrheit der anwesenden Vereine.

Tempelhofer Feld

Als Beispiel nennt der Verein die Ablehnung eines Antrags zur Randbebauung des Tempelhofer Feldes mit Sportinfrastruktur. Diese Entscheidung stehe im Widerspruch zu den Redebeiträgen der Präsidenten von DFB, LSB und BFV, die auf dem Verbandstag selbst den dringenden Ausbau der Berliner Sportstätten betont hätten.

Mit der Klage verlangt Kiezmove sowohl die Offenlegung der Abstimmungsergebnisse als auch eine grundsätzliche Bewertung, ob der Verbandstag in seiner aktuellen Form noch den demokratischen und satzungsrechtlichen Anforderungen des BFV entspricht.

Nachfrage beim BFV

FuPa Berlin fragt den Berliner Fußball-Verband per E-Mail, warum das Präsidium nach zunächst signalisierter Bereitschaft zur Offenlegung der Abstimmungsdaten diese später ablehne. Eine Antwort des Vizepräsidenten Recht, Dirk Zimmermann, steht noch aus.

