SC Kiechlinsbergen – SG Sexau/Buchholz 1:1 (0:0)

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Im Duell zweier Teams, die dringend Punkte benötigen, trennten sich der SC Kiechlinsbergen und die SG Sexau/Buchholz mit einem 1:1-Unentschieden. Während die Hausherren im Tabellenkeller ums Überleben kämpfen, wollte die SG den Anschluss an die oberen Tabellenränge wahren. Am Ende bleibt für beide Seiten eine gewisse Unzufriedenheit – für die Gäste aufgrund vergebener Chancen, für Kiechlinsbergen trotz großem Jubel, weil der eine Punkt im Abstiegskampf wohl zu wenig ist.

Chancenplus für die SG – aber kein Ertrag

Die Gäste aus Sexau/Buchholz begannen mit mehr Spielanteilen, kamen früh zu guten Möglichkeiten, ließen jedoch mehrfach die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. Bereits in der 7. Minute vergab Kopp nach Vorlage von Ries aus aussichtsreicher Position. Auch in der Folge erspielte sich die SG klare Torchancen – darunter eine sehenswerte Kombination in der 31. Minute über Vollmer und Ries, doch erneut blieb SC-Keeper Vogel Sieger.