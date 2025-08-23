SC Kapellen will starken Saisonstart veredeln

In der vergangenen Saison war es eher die Regel als die Ausnahme, dass sich die Mannschaft des SC Kapellen von selber aufgestellt hat. Die Personalprobleme zogen sich wie ein roter Faden durch Spielzeit in der Landesliga, was auch ein wichtiger Grund dafür war, wieso die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann zwischenzeitlich sogar mal in Abstiegsnöte geriet. Als Konsequenz daraus wurde der Sommer genutzt, um den Kader, aber nicht nur den, neu aufzustellen. Der souveräne 4:1-Erfolg am ersten Spieltag beim SSV Bergisch Born bestätigte die gute Vorbereitung und lässt die SCK-Verantwortlichen hoffen, dass der Aufwärtstrend weitergeht. Beim ersten Heimspiel der Saison am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Aufsteiger 1. FC Wülfrath sollen möglichst die nächsten drei Punkte her.
Doch das ist bei aller Zuversicht leichter gesagt als getan ist, weiß Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber mit all seiner Erfahrung aus den Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen im Fußballgeschäft nur zu gut. „Die Anspannung ist nach dem Sieg im ersten Spiel, vor dem du nie so genau weißt, wo du stehst, weg. Aber Wülfrath kommt mit einer erfahrenen und sehr routinierten Mannschaft, die nach dem Fehlstart schon etwas Druck steht. Von denen muss etwas kommen, entsprechend schwer wird es für uns“, erklärt Ferber, der auch entlastet wurde, in dem das Team um das Team breiter aufgestellt wurde, neuer Gesichter bringen neuen Input ein. Was aber im ersten Saisonspiel besonders auffiel: Obwohl bei den Kapellenern zum Start wichtige Akteure aus der vergangenen Saison wie Jonas Giesen, Thomas Lavia, Marco Heiermann und Jan Nosel verletzt oder noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren, gab ihr Kader sowohl quantitativ als auch qualitativ genug her, um das zu kompensieren.
25 Feldspieler und drei Torhüter sind aktuell spielberechtigt, im jungen Bryan Schomann (19) soll bald noch ein weiterer hinzukommen, wenn mit der SVG Weißenberg eine Einigung erzielt wurde. Einen starken Auftritt legte gegen Bergisch Born zum Beispiel die neu formierte Doppelsechs hin. Da setzte Lennart Ingmann auf den Oberliga-erfahrenen Lennart Lekaj (34) und der erst spät aus der Jugend des FC Hennef verpflichteten Hiroya Suguro (19).
„Es hat sich schon in der Vorbereitung gezeigt, dass Hiroya ein guter Junge ist. Er macht seine Sache richtig gut“, weiß Jörg Ferber. So gut, dass dem vorige Saison eigentlich unverzichtbaren Jonas Giesen nach Leistenproblemen Zeit für einen behutsamen Aufbau gewährt werden kann. Aber auch in der Offensive ist der Konkurrenzkampf deutlich gestiegen, was sich darin zeigt, dass die beiden mit großen Vorschusslorbeeren vom SC Lindenthal-Hohenlind aus dem Fußballverband Mittelrhein verpflichteten Janis Waffenschmidt und Alexander Fuchs zunächst auf der Bank saßen und erst in der Schlussphase der Partie kamen.
„Aktuell sind wir personell gut aufgestellt, die Mischung aus Jung und Alt passt. Auch die Spieler auf den Positionen elf bis zwanzig haben richtig viel Qualität. Das gibt mehr Möglichkeiten, um in Spielen zu reagieren, sorgt aber auch für ein besseres Training und eine Erhöhung des Konkurrenzkampfes“, weiß Jörg Ferber. Was die aktuell gute Situation zusätzlich unterstreicht: Die Kapellener können Spieler an ihre zweite Mannschaft abstellen, um sie perspektivisch in die Kreisliga A zu bringen und den Unterbau zu verbessern. Zum Saisonstart waren etwa Marco Heiermann, Sergio Fernandez und Jeremy Müller in der Reserve dabei. „Es müssen alle mal in der zweiten Mannschaft spielen“, betont Ferber. Beim Saisonstart war die Hilfe allerdings noch nicht von Erfolg gekrönt. Die B-Liga-Truppe des SCK unterlag daheim gegen die SG Rommerskirchen-Gilbach mit 0:1, obwohl sie lange in Überzahl agierte.
Klar, dass es die Erstvertretung gerade bei der Saisonpremiere vor eigenem Publikum besser machen und die nächste drei Punkte einfahren möchte. Denn Jörg Ferber geht davon aus, dass ein weiteres Erfolgserlebnis der mit vielen jungen Spielern gespickten Mannschaft guttun würde. „Vielleicht kommen wir dann in einen Flow wie vor zwei Jahren“, meint der Sportliche Leiter. Und damals spielte Kapellen dann bis zum Schluss um den Aufstieg mit.