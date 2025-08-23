– Foto: Claudia Pillekamp

SC Kapellen will starken Saisonstart veredeln Dass sich der SC Kapellen in mehreren Bereichen neu aufgestellt hat, hat sich am ersten Spieltag der Fußball-Landesliga schon positiv bemerkbar gemacht. Nun soll bei der Saison-Heimpremiere am Samstag nachgelegt werden. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen FC Wülfrath

In der vergangenen Saison war es eher die Regel als die Ausnahme, dass sich die Mannschaft des SC Kapellen von selber aufgestellt hat. Die Personalprobleme zogen sich wie ein roter Faden durch Spielzeit in der Landesliga, was auch ein wichtiger Grund dafür war, wieso die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann zwischenzeitlich sogar mal in Abstiegsnöte geriet. Als Konsequenz daraus wurde der Sommer genutzt, um den Kader, aber nicht nur den, neu aufzustellen. Der souveräne 4:1-Erfolg am ersten Spieltag beim SSV Bergisch Born bestätigte die gute Vorbereitung und lässt die SCK-Verantwortlichen hoffen, dass der Aufwärtstrend weitergeht. Beim ersten Heimspiel der Saison am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Aufsteiger 1. FC Wülfrath sollen möglichst die nächsten drei Punkte her.

Kapellen mit breit aufgestelltem Kader Heute, 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft SC Kapellen 1. FC Wülfrath FC Wülfrath 16:00 PUSH

Doch das ist bei aller Zuversicht leichter gesagt als getan ist, weiß Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber mit all seiner Erfahrung aus den Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen im Fußballgeschäft nur zu gut. „Die Anspannung ist nach dem Sieg im ersten Spiel, vor dem du nie so genau weißt, wo du stehst, weg. Aber Wülfrath kommt mit einer erfahrenen und sehr routinierten Mannschaft, die nach dem Fehlstart schon etwas Druck steht. Von denen muss etwas kommen, entsprechend schwer wird es für uns“, erklärt Ferber, der auch entlastet wurde, in dem das Team um das Team breiter aufgestellt wurde, neuer Gesichter bringen neuen Input ein. Was aber im ersten Saisonspiel besonders auffiel: Obwohl bei den Kapellenern zum Start wichtige Akteure aus der vergangenen Saison wie Jonas Giesen, Thomas Lavia, Marco Heiermann und Jan Nosel verletzt oder noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren, gab ihr Kader sowohl quantitativ als auch qualitativ genug her, um das zu kompensieren. 25 Feldspieler und drei Torhüter sind aktuell spielberechtigt, im jungen Bryan Schomann (19) soll bald noch ein weiterer hinzukommen, wenn mit der SVG Weißenberg eine Einigung erzielt wurde. Einen starken Auftritt legte gegen Bergisch Born zum Beispiel die neu formierte Doppelsechs hin. Da setzte Lennart Ingmann auf den Oberliga-erfahrenen Lennart Lekaj (34) und der erst spät aus der Jugend des FC Hennef verpflichteten Hiroya Suguro (19).