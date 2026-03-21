SC Kapellen vor Härtetest in Solingen Auch wenn der SC Kapellen nicht mit dem Ziel Aufstieg in die Saison der Landesliga gegangen ist, hat er sich schon länger auf Platz zwei festgebissen. Mit einem Sieg im Topspiel beim DV Solingen am Sonntag würde er einen großen Schritt Richtung Oberliga machen. von RP / David Beineke · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Der SC Kapellen hat ein Top-Spiel vor der Brust – Foto: Udo Waffenschmidt

Für solche Partien muss seinerzeit der Begriff Topspiel erdacht worden sein. Schließlich treffen am Sonntag die beiden formstärksten Mannschaften der Landesliga aufeinander, wenn der SC Kapellen beim DV Solingen antritt. Zwar gibt es da noch den Tabellenführer 1. SpVg. Solingen-Wald, doch der präsentiert sich in der Rückrunde bislang bei Weitem nicht so stabil wie die beiden Gegner des Verfolgerduells von Sonntag. Sowohl die Kapellener als Tabellenzweiter mit 45 Punkten als auch DV als Dritter mit 44 Punkten sind im neuen Jahr in sechs Partien noch ungeschlagen.

Klar ist also: Wer in diesem Match als Gewinner vom Platz geht, macht einen großen Schritt Richtung Aufstieg, denn auch der zweite Platz eröffnet in dieser Spielzeit die Möglichkeit, den Sprung in die fünfthöchste Spielklasse zu schaffen und damit denselben Weg zu gehen wie im Sommer 2025 die Holzheimer SG. Was die Kapellener allerdings deutlich von der Holzheimer Mannschaft in der zurückliegenden Spielzeit unterscheidet: Nach einer Kaderumstrukturierung hin zu mehr jugendlichem Elan sowie mehr Laufbereitschaft und Tempo hatte sich der SCK als früherer Oberligist keineswegs den sofortigen Aufstieg auf die Fahnen geschrieben. Ferber lobt Ingmann Der holprige Saisonstart gab den Verantwortlichen recht, aber im Verlauf der Hinrunde fand die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann immer besser zusammen und arbeitete sich bis zum Abschluss des Jahres beharrlich auf den zweiten Tabellenplatz vor. „Unsere Kaderqualität hat sich in der Breite verbessert, so dass wir Ausfälle anders als in der Vergangenheit gut kompensieren können“, nennt Jörg Ferber in seiner Funktion als Sportlicher Leiter einen Grund für den bislang starken Saisonverlauf des SCK, doch als essenziell schätzt er auch den Einfluss des Trainers ein, der in seiner zweiten Saison als Seniorencoach im Jupp-Breuer-Stadion aktiv ist. „Jeder Trainer bringt seine Ideen ein, wie er taktisch spielen möchte. Und es dauert eben seine Zeit, bis eine Mannschaft das verinnerlicht hat, zumal auch äußere Faktoren wie zum Beispiel die Tabellensituation erfordern können, dass kurzfristig etwas geändert wird“, erklärt Ferber und ergänzt: „Mittlerweile passt die Philosophie von Lenni einfach.“