SC Kapellen verteidigt im Topspiel den zweiten Platz

Der SC Kapellen bleibt auch im siebten Rückrundenspiel der Landesliga ohne Niederlage. Nach Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald gelang es nun aber auch dem DV Solingen (3.), den Erftkickern Punkte zu klauen. Durch das 0:0 behält der SCK jedoch einen Punkt Vorsprung auf den Verfolger DV Solingen.
Der Rückstand auf den Ligaprimus beträgt neun Zähler, weshalb den beiden Verfolgern im direkten Duell nur ein Sieg weitergeholfen hätte. „Uns hilft dieser Punkt in Richtung Tabellenspitze nicht weiter, trotzdem sind wir froh den zweiten Tabellenplatz gefestigt zu haben“, bestätigt der Sportliche Leiter Jörg Ferber. Mit dieser Ausgangslage hatte der SCK elf Spiele vor dem Saisonende nicht gerechnet. „Unser Ziel war es, den Klassenerhalt zu erreichen, das sollte als Tabellenzweiter kein Thema mehr sein. Daher wollen wir uns nun in der Spitzengruppe festsetzen. Dass der Ligaverbleib kein Thema mehr ist, spricht für die herausragende Entwicklung, die unsere Mannschaft in dieser Saison hingelegt hat“, lobt Ferber das junge Team.
In der Hinserie hatte den SCK lange eine mangelnde Chancenverwertung begleitet. Auch in diesem Aspekt hat sich die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann deutlich verbessert. Trotzdem fehlte seinem Team kurz vor Schluss das nötige Spielglück. „Es ist uns gelungen, die Spielkontrolle weitestgehend auf unsere Seite zu ziehen und mehr Ballbesitz zu haben, trotzdem kam es auf beiden Seiten nicht zu großen Torchancen“, wusste Ferber zu berichten. „Erst kurz vor Schluss hatten wir zwei gute Möglichkeiten auf den Siegtreffer, nur der Innenpfosten hatte was dagegen.“
DV Solingen: Zenikov - El Fahmi (88. Mvondo Mvondo), Numakunai, Ilbay (74. Pemba), Tunc (79. El Joudi), Altuntas, Türkmen (58. Yigiter), Er (90.+1 Khan), Adibelli, Aydin,
SC Kapellen: Pillekamp - Mäker, Fuchs, Luis Giesen (88. Kowalle), Höfling, Suguro, Hayashi (86. Waffenschmidt), Schomann, Ebert, Jerz, Nosel (74. Schiffer
Schiedsrichter: Ergün Martini, Philipp Langer, Oliver Klostermann
Zuschauer: 350