SC Kapellen verteidigt im Topspiel den zweiten Platz

Der Rückstand auf den Ligaprimus beträgt neun Zähler, weshalb den beiden Verfolgern im direkten Duell nur ein Sieg weitergeholfen hätte. „Uns hilft dieser Punkt in Richtung Tabellenspitze nicht weiter, trotzdem sind wir froh den zweiten Tabellenplatz gefestigt zu haben“, bestätigt der Sportliche Leiter Jörg Ferber. Mit dieser Ausgangslage hatte der SCK elf Spiele vor dem Saisonende nicht gerechnet. „Unser Ziel war es, den Klassenerhalt zu erreichen, das sollte als Tabellenzweiter kein Thema mehr sein. Daher wollen wir uns nun in der Spitzengruppe festsetzen. Dass der Ligaverbleib kein Thema mehr ist, spricht für die herausragende Entwicklung, die unsere Mannschaft in dieser Saison hingelegt hat“, lobt Ferber das junge Team.