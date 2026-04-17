SC Kapellen und DJK Gnadental sind so richtig im Flow

Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – und außerdem ist beim SCK gerade alles so schön im Fluss: Vor dem durchaus haarigen Spiel am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) bei den VSF Amern, für die es unter Trainer Willi Kehrberg in dieser Saison nicht so rund läuft wie gewohnt, weist der SCK mit 24 Punkten (7 Siege, 3 Unentschieden) vor dem ASV Süchteln (21 Zähler, aber ein Spiel weniger) die beste Rückrundenbilanz auf.
Tabellenführer 1. Spvg. Solingen-Wald, in der ersten Serie noch souverän (13 Siege, 2 Unentschieden und nur eine Niederlage), schwächelt dagegen ein wenig. 20 Punkte sind es nur deshalb geworden, weil dem potenten Neuling die drei Zähler vom auf dem Feld mit 1:2 verlorenen Spiel gegen den VfB Hilden II nachträglich zugesprochen worden waren. Darum beträgt der Vorsprung auf Kapellen trotz der 2:6-Schlappe am vergangenen Wochenende gegen Unterrath acht Spieltage vor Saisonschluss immer noch komfortable acht Punkte.
Eine tolle Rückrunde hat bislang auch die DJK Gnadental hingelegt: Das 1:2 am 27. März in Süchteln ist die einzige Niederlage in diesem Jahr, in den restlichen acht Partien packte der Aufsteiger je vier Siege und Unentschieden aufs Konto. Weil es bis zur TuRU Düsseldorf (15.) auf dem ersten direkten Abstiegsplatz aber trotzdem nur sieben Punkte sind, ist der für seine Vorsicht bekannte Trainer Sebastian Michalsky weiterhin auf der Hut. Ein Heimsieg am Samstagabend (18.30 Uhr) über das schon ziemlich abgeschlagene Schlusslicht VfB Hilden II würde ihm daher gefallen.