SC Kapellen und DJK Gnadental sind so richtig im Flow Die Option, auch als Vizemeister der Landesliga in die Oberliga zurückkehren zu können, hat der SC Kapellen verworfen. Der Sportliche Leiter Jörg Ferber glaubt nicht mehr daran, dass sich die Dinge in der dafür maßgeblichen Regionalliga West so positiv entwickeln, dass es in den Spielklassen darunter zu einem vermehrten Aufstieg kommen könnte. von RP/ Dirk Sitterle · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Kapellen steht auf Platz zwei in der Landesliga. – Foto: Claudia Pillekamp

Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – und außerdem ist beim SCK gerade alles so schön im Fluss: Vor dem durchaus haarigen Spiel am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) bei den VSF Amern, für die es unter Trainer Willi Kehrberg in dieser Saison nicht so rund läuft wie gewohnt, weist der SCK mit 24 Punkten (7 Siege, 3 Unentschieden) vor dem ASV Süchteln (21 Zähler, aber ein Spiel weniger) die beste Rückrundenbilanz auf.

Gnadental ist gut drauf Tabellenführer 1. Spvg. Solingen-Wald, in der ersten Serie noch souverän (13 Siege, 2 Unentschieden und nur eine Niederlage), schwächelt dagegen ein wenig. 20 Punkte sind es nur deshalb geworden, weil dem potenten Neuling die drei Zähler vom auf dem Feld mit 1:2 verlorenen Spiel gegen den VfB Hilden II nachträglich zugesprochen worden waren. Darum beträgt der Vorsprung auf Kapellen trotz der 2:6-Schlappe am vergangenen Wochenende gegen Unterrath acht Spieltage vor Saisonschluss immer noch komfortable acht Punkte.