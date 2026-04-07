SC Kapellen siegt: Mehr als 1000 Zuschauer erleben dramatisches Finale

Die restliche Spielzeit war der SCK bemüht, eine Lücke im dichten Abwehrverbund der Hausherren zu finden. Dass das nur selten gelang, lag nicht nur an den Defensivkünsten des Bezirksligisten oder an der fehlenden Kreativität im Angriffsspiel des SCK, sondern für Kapellens Sportlichen Leiter Jörg Ferber auch am Naturrasen der Sportanlage Süd. „Der ist nicht im besten Zustand“, bestätigte der zum zweiten Abschnitt eingewechselte Torjäger Nils Mäker. Für ihn stand außer Frage: „Wir hatten viel mehr Ballbesitz, und wenn wir auf Kunstrasen spielen, sieht das Spiel ganz anders aus. Wenn man dann noch gegen zwei Abwehrketten anlaufen muss, braucht es am Ende halt so einen Sonntagsschuss.“