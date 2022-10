SC Kapellen setzt auf das Gesetz der Serie SCK-Trainer Björn Feldberg hat gegen die Fußballer des VfB Hilden noch nie ein Spiel verloren.

Die Herbstferien nutzte der ambitionierte Mountainbiker Björn Feldberg mit seiner Familie, um zwischen den Trainingseinheiten beim Downhill fahren im Sauerland zu entspannen. Derweil geht es für den Trainer des Landesligisten SC Kapellen mit seinen Fußballern bergauf: Am vergangenen Wochenende gelang mit dem 4:0 gegen Mennrath der zweite Saisonsieg und auch die zuletzt dramatisch angespannte Personalsituation hat sich zum Positiven verändert: Mit der Rückkehr von Julian Garcia Ramon und Lorenz Kowalle in den aktiven Kader kann der Coach für das schwere Spiel am Sonntagmittag (Anpfiff schon um 13 Uhr) beim VfB Hilden II endlich mal wieder aus dem Vollen schöpfen.

Das ist deshalb besonders gut, weil für Feldberg die Partie in Hilden „jedes Jahr eines der drei schwersten Auswärtsspiele ist.“ Und er sagt auch warum: „Da triffst du immer auf eine robuste Truppe.“ Zudem herrsche auf dem engen Kunstrasenplatz an der Hoffeldstraße stets eine ganz besondere Atmosphäre. „Da kann es vor bis zu 400 Zuschauern schnell hitzig werden.“ Aber genau diese Spiele liebt er, „darum spielen wir Fußball.“ Und er verrät: „Ich habe gegen Hilden noch nie verloren – weder als Spieler noch als Trainer.“

Obwohl der Erfolg erst mit der Partie gegen Mennrath nach Kapellen zurückgekehrt ist, ist er mit den Leistungen seiner Truppe in dieser Spielzeit gar nicht mal unzufrieden. „Wir haben auch vorher schon gute Spiele gemacht, auch wenn das nicht mit Punkten belohnt wurde.“ Sein wieder üppig gefüllter Kader hat die eh schon hohe Intensität im Training noch einmal gesteigert: „Das erhöht den Druck, denn alle wollen in die erste Elf. Wir hatten am Mittwoch 21 Mann beim Training, was da los war, ist der Wahnsinn!“ Dass in diesen wilden Einheiten zwischendurch schon mal die Fetzen fliegen, findet Feldberg klasse. „So muss das sein!“