SC Kapellen schnuppert nach Sieg mal ein wenig Höhenluft

Bis zum am Ende deutlichen Triumph war indes ein langer Anlauf vonnöten. Der wieselflinke Johannes Minkiti, in der Spielzeit 2022/23 für Kapellen am Ball (16 Spiele, kein Tor), überraschte die Hausherren sogar mit dem Mennrather Führungstreffer. „Bis dahin hatte der Gegner null Torchancen“, stellte Ferber verärgert fest. Wichtig für die Gastgeber darum, dass Nils Mäker mit seinem Prachtschuss aus 20 Metern ins rechte Ecke noch vor der Pause zum Ausgleich traf. Leo Stegner brachte den SCK kurz nach Wiederbeginn in Front und nutzte nach knapp einer Stunde auch die Vorarbeit des immer besser in Form kommenden Luis Giesen zum 3:1. Weil Alexander Fuchs auf 4:1 erhöhte, fiel die von Ferber als „ein bisschen zu hart“ empfundene Rote Karte für Bryan Schomann (71./Foulspiel) nicht mehr ins Gewicht.

„Die Jungs haben das ganz gut gemacht“, resümierte Ferber, der sich nun auf die Derbys in der Liga (16.11.) und im Kreispokal (26.11.) gegen die DJK Gnadental freut.