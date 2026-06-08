SC Kapellen schließt die starke Saison als Vizemeister ab

Unentschieden zum Saisonabschluss für Kapellen – Foto: Claudia Pillekamp

Am letzten Landesligaspieltag der Saison 2025/26 empfing der Tabellendritte ASV Süchteln den zweitplatzierten SC Kapellen zum Finale um die Vizemeisterschaft. Jedoch war im Vorfeld schon klar gewesen, dass der Zweite nicht aufsteigen kann. Durch das 1:1 (1:0) sicherten sich die Gäste diesen Rang.

Letztes Spiel für Jörg Ferber in sportlicher Leitung

Der ASV Süchteln konnte durch Leonit Popova noch vor der Pause in Führung gehen. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Beim Gegentreffer war eine Kopfballabwehr zu kurz, wodurch unser Torhüter chancenlos war“, sagte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber. Im zweiten Durchgang blieb es weiter ausgeglichen. Dem SC Kapellen gelang aber kurz vor Schluss doch noch der Ausgleichstreffer durch Yoshihiro Takemura. Damit blieb die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann in der gesamten Rückrunde ungeschlagen.

Ferber: „Ehrlicherweise ging es in dem Spiel um nichts mehr. Trotzdem war der Ehrgeiz des Trainers und der Mannschaft groß. Vor der Saison hätte keiner damit gerechnet, dass wir Zweiter werden. Lenny hat eine hervorragende Arbeit gemacht, weshalb wir uns sehr über den zweiten Platz und den Kreispokaltitel freuen können.“ Für ihn war es das letzte Spiel in Kapellen. Ferber geht vorerst in den fußballerischen Ruhestand, ob und in welcher Position er wiederkommen wird, weiß er selbst noch nicht. „Ich bin der Sportliche Leiter des gesamten Vereins, weshalb ich in meiner letzten Saison noch den Aufstieg unserer Zweiten Mannschaft, und die Kreispokalsiege bei den Herren und in der A-Jugend mitfeiern konnte. Einen besseren Abschied gibt es nicht.“