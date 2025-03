SC Kapellen schiebt Frust nach Pleite gegen Süchteln

Vor der Karnevalspause hatten die Landesliga-Kicker des SC Kapellen mit einer starken Vorstellung und einem Sieg gegen den SC Velbert nach zuvor drei Niederlagen in Folge ein starkes Zeichen gesetzt, doch zwei Wochen später gab es wieder zu Hause gegen den ASV Süchteln einen Rückschlag. Beim 0:3 (0:2) mühten sich die Kapellener zwar redlich, hatten aber unter den Strich gegen gnadenlos effektive Gäste letztlich keine Chance.

Kapellen hat nicht an jüngste Leistungen angeknüpft

Dabei wollte Trainer Lennart Ingmann, der wegen seiner Sperre aus dem Spiel gegen Amern letztmals während der Partie nicht nah bei seiner Mannschaft sein durfte, als Entschuldigung für die Niederlage auch nicht gelten lassen, dass die Gäste ein Topteam sind und zumindest noch im Dunstkreis der Aufstiegsplätze liegen. „Es ist einfach enttäuschend, dass wir nicht an unsere Leistung gegen Velbert anknüpfen konnten“, sagte Ingmann, der seiner Mannschaft einen ordentlichen Start attestierte. Doch letztlich fehlte es vorne an Durchschlagskraft. Anders war das bei den Gästen, die sich sehr effektiv zeigten und von ihren vier Chancen drei verwandelten. Besonders gute Noten verdiente sich Topstürmer Leon Falter, der den ASV auch in Front brachte.