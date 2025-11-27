SC Kapellen profitiert vom Rückzug des TVD Velbert

Eigentlich wollte der SC Kapellen in der Landesliga am Sonntag im Heimspiel gegen Schlusslicht TVD Velbert seinen Höhenflug mit einem Sieg fortsetzen. Doch daraus wird nun nichts, denn die Velberter teilten am Dienstagabend dem Staffelleiter mit, dass sie ihre Mannschaft zurückziehen.

Die Velberter standen zwar mit nur vier Punkten aus 14 Spielen ziemlich abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, hatten sich aber jüngst durchaus konkurrenzfähig gezeigt. So gelang Anfang November mit 4:3 beim VfB Hilden II der erste Saisonsieg, am vergangenen Sonntag endete das Stadtderby gegen den SC Velbert 2:2. Mit dem Rückzug, zu dem sich der Verein „nach längerer Abwägung des Für und Wider“ entschied, hat der TVD den Tiefpunkt einer Entwicklung erreicht, die im vorigen Sommer nach sechs Jahren in der Oberliga mit dem Abstieg als Tabellenschlusslicht begonnen hatte.

Nach zwei Jahren im Mittelfeld waren ein sechster und dann sogar ein dritter Tabellenplatz gefolgt, als der TVD sogar ein wenig in Richtung Regionalliga West anklopfte. In der Saison danach reichte es noch knapp zum Verbleib in der Oberliga, nachdem der Verein in Sachen Kader deutlich kleinere Brötchen hatte backen müssen. Nun steht also fest, dass der Klub in der neuen Saison bestenfalls noch Bezirksligist sein wird.

Konsequenz aus dem Rückzug ist, dass nun alle vom TVD absolvierten Spiele aus der Wertung genommen werde. Im Abstiegskampf profitiert davon der VfB Hilden II, der anders als die direkte Konkurrenz eben sein Spiel gegen die Velberter verloren hatte. Zum Beispiel setzte sich die DJK Gnadental am sechsten Spieltag daheim mit 1:0 gegen die Velberter durch, die drei Punkte sind nun futsch.

Der SC Kapellen bleibt durch den Ausfall des Spiels am Sonntag zwar nicht im Rhythmus, profitiert im Gegensatz zu Gnadental aber auch davon, dass der TVD sich auf diese Weise verabschiedet hat. Weil nämlich der souveräne Tabellenführer 1. SpVg. Solingen Wald auch schon gegen die Velberter gewonnen hatten, werden auch ihnen drei Punkte abgezogen. Damit schrumpft der Vorsprung auf den SCK auf sechs Punkte, so dass Platz eins für das Team von Trainer Lennart Ingmann näher gerückt ist.