SC Kapellen muss weiter maximal wachsam sein

So gut der knappe 1:0-Erfolg am Sonntag beim 1. FC Viersen auch getan hat, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel der Landesliga zu geraten, beruhigt zurücklehnen kann sich der SC Kapellen nicht. In den beiden nächsten Punktspielen müssen alle Sensoren auf maximale Wachsamkeit gestellt sein, denn es geht gegen Konkurrenten aus dem Tabellenkeller.

Los geht’s am Donnerstagabend (20 Uhr) daheim gegen den VfR Krefeld-Fischeln, in der Woche darauf steht am Freitagabend die Partie beim Schlusslicht Fortuna Dilkrath auf dem Programm. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir aus den Spielen gegen Viersen, Fischeln und Dilkrath sieben Punkten holen müssen“, erklärt SCK-Coach Lennart Ingmann. Das ist auch deswegen wichtig, um mit Blick auf die dann folgenden Spiele gegen den amtierenden Vizemeister VfB Hilden II und den aktuellen Tabellenführer VfL Jüchen-Garzweiler etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen.

Wobei der Heimpartie gegen Fischeln noch mal eine ganz eigene Wichtigkeit zukommt. Denn dabei handelt es sich um ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“. Gewinnen die Gäste, die derzeit mit 30 Zählern auf einem Relegationsplatz rangieren, wären sie bis auf zwei Punkte an Kapellen (35 Punkte) herangerückt. Verlieren sie aber, vergrößert der SCK seinen Vorsprung auf acht Zähler. „Wir sind uns des Ernstes der Lage bewusst“, betont Lennart Ingmann, der sich am Mittwoch noch ein Video des nächsten Gegners zu Gemüte führte. Danach ist ihm klar, dass er mit seiner Mannschaft auf der Hut sein muss. „Nach Balleroberung spielt Fischeln sehr zielstrebig in die Spitze und verfügt vorne über eine gute Körperlichkeit“, weiß Ingmann zu berichten.

Großen Respekt hat der junge SCK-Coach auch vor seinem Kollegen. Das ist kein Geringerer als Josef Cherfi, der viele Jahre mit Fischeln in der Oberliga unterwegs war und nun Mitte März als Nachfolger des freigestellten Ronny Kockel zu seiner „alten Liebe“ zurückkehrte, um sie in der Landesliga zu halten. Seitdem gab es sieben Punkte aus fünf Spielen, wobei der 2:1-Heimerfolg gegen die Holzheimer SG besonders aufhorchen ließ. Am Sonntag gab’s daheim ein 1:1 gegen den SC Velbert. Was den Krefeldern in dieser wichtigen Saisonphase sehr wehtut: In Jannick Geraets fehlt ihnen ihr bester Torschütze wegen einer schweren Knieverletzung.

Personell hat es der SCK nicht leicht

Personalprobleme hat aber auch weiterhin Lennart Ingmann. Immerhin kehren Tim Luca Jerz und Ebenezer Amoah nach Krankheit in den Kader zurück, so dass der Trainer mehr Optionen hat. Und immer besser in Schwung kommt Stürmer Nils Mäker, der gegen Viersen das wichtige Siegtor erzielte.