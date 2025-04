SC Kapellen muss schon am Freitag beim Schlusslicht ran

Bereits am Freitagabend (Anpfiff 20 Uhr) steht für die Landesliga-Fußballer des SC Kapellen das vielleicht schwierigste Spiel der Saison auf dem Plan. Auf dem Kunstrasenplatz im Volksbankstadion in Schwalmtal geht es nämlich gegen den Tabellenletzen DJK Dilkrath.

Den Gastgebern ist in bislang 28 Anläufen noch kein Sieg gelungen. Anfang des Monats gab es in Holzheim eine 0:8-Packung, eine knappe Woche später setzte es gegen Amern eine 1:5-Niederlage. Zu punkten wussten die in der kommenden Saison von Björn Feldberg (SV Glehn) gecoachten Fortunen überhaupt nur gegen Bergisch Born (4:4), den SC Velbert (1:1) und Cronenberg (2:2) – jeweils vor heimischem Publikum. In Dilkrath taten sich in der Rückrunde indes auch die Topklubs VfL Jüchen/Garzweiler (2:1) und FC Kosova (2:0) schwer.