SC Kapellen muss in Amern mit Punkt zufrieden sein

Punkteteilung in Amern – Foto: Udo Waffenschmidt

Schon vor der Begegnung beim abstiegsgefährdeten VSF Amern hatte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber vor einem schwierigen Spiel gewarnt. Letztlich nahm der Landesligazweite mit dem 2:2 (1:1) noch einen Punkt mit.

Die Gastgeber gingen nach einer Standardsituation durch Johannes Hamacher früh in Führung. In der Folge hatte der SCK wie erwartet mehr Ballbesitz und Spielkontrolle, und Yamato Aoki erzielte den Ausgleich. Aber auch im zweiten Durchgang dauerte es nicht lange, bis Amern erneut in Führung ging. Luca Dorsch traf nach einem Fehler im Kapellener Aufbauspiel. „Die Gegentore waren vermeidbar, besonders das 1:2 haben wir uns selbst zuzuschreiben, weil Dennis Höfling den Ball in den Fuß des Gegners passte“, sagte Ferber.

„Amern scheint uns einfach nicht zu liegen“

Der SC Kapellen kämpfte sich jedoch wiederum zurück: Kazuki Hayashi traf zum Ausgleich, dem Favoriten gelang es jedoch nicht mehr, die Partie komplett zu drehen. Für den SCK war es nach zuletzt zwei Niederlagen das dritte direkte Duell gegen Amern ohne einen Sieg. Ferber: „Amern scheint uns einfach nicht zu liegen. Ich kenne und schätze Trainer Willi Kehrberg, der es uns mit seiner Mannschaft nicht leicht gemacht hat. Trotzdem ist das Unentschieden etwas unglücklich für uns.“