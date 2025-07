SC Kapellen mit runderneuertem Vorstand

Von „Vorstandsbeben“ zu sprechen, war keine Übertreibung. Schließen waren es Ende Januar gleich drei wichtige Mitglieder des Vorstands des SC Kapellen, die gleichzeitig ihren Rücktritt erklärten und damit den Fußball-Landesligisten zumindest nach außen hin in eine Führungskrise stürzten. Allerdings raufte sich der Verein in der schweren Zeit zusammen, schaffte zunächst den Klassenverbleib und fand passende Besetzungen für die vakanten Vorstandsposten, die nun bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt wurden.

Der neue Vorsitzende heißt Ivan Ardines, neuer Geschäftsführer ist Heiko Ziemann. Von außen betrachtet eher unbeschriebene Blätter, doch über Ardines sagt Ferber: „Kinder von ihm Spielen beim SCK und er hat sich um die Alten Herren gekümmert. Er kennt den Verein also ganz gut.“ Alles andere als unbekannt ist dagegen der neue 2. Vorsitzende Patrick Becker, der jede Menge Stallgeruch hat. Als Eigengewächs schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft, wo er sich zum Leistungsträger in der Niederrheinliga und Oberliga entwickelte. Ab 2013 versuchte er sich dann bei mehreren anderen Vereinen, ehe er 2021 als Co-Trainer bei Holzheimer SG einstieg und nach dem Aus dort Anfang des Jahres seine Hilfe bei seinem Heimatverein in Sachen Scouting und Sponsoring anbot.

Aufbruchsstimmung im neuen Amt