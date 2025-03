SC Kapellen mit großem Respekt vor ASV Süchteln

Auch wenn dem SC Kapellen vor der Karnevalspause mit dem wichtigen 3:1-Heimerfolg gegen den SC Velbert in der Landesliga eine Art Befreiungsschlag gelang, bleibt die Lage angespannt. Denn sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze sind bei 13 noch ausstehenden Partien alles andere als ein beruhigendes Polster. Zumal am Sonntag in Gestalt des ASV Süchteln auch noch eine Mannschaft aus der Spitzengruppe zu Gast ist.